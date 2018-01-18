俄勒岡台灣工商會迎新春卡拉OK聯歡歌唱會



（社團來稿）俄勒岡台灣工商會於1月6日在華盛頓州溫哥華市舉行迎新春卡拉OK歌唱, 迎新春聯歡歌唱會由會長戴秀琴主持，西雅圖僑教中心主任陳敏永、僑務促進委員蕭喬勻、大波特蘭臺灣同鄉會會長邱貞雅、大波特蘭臺灣客家會代表、已故僑務委員羅振芳夫人黃春桂、會員朋友們及家屬等鄉親共計約30餘人參加活動。

當日早上9時起便召開會議討論計劃今年度秋季遴派當地主流美語文化教學代表，將赴高雄市政府教育局指定的國小進行英語文化教學之相關事宜。

十時起，西雅圖僑教中心主任陳敏永發言, 代表僑務委員會委員長吳新興向與會鄉親賀年致意並頒發僑務促進委員聘書給予會長戴秀琴，也感謝籌劃遴派主流文化代表赴台灣高雄推廣英語文化教學的努力，主任陳敏永更鼓勵臺籍社團積極籌辦各項活動，以凝聚鄉親向心，當天黃春桂也特別自掏腰包捐款大波特蘭臺灣同鄉會、客家會、婦女會及俄勒岡臺灣工商會等社團，拋磚引玉善舉，令人感佩。

迎新春卡拉OK歌唱活動開始由會長帶動首唱, 接著數位鄉親唱著台灣老歌, 也由僑務促進委員蕭喬勻演唱最後一首歌曲, 然後大家前往餐廳享用午餐, 餐中,大家閒話家常,在快樂歡笑中話道別,結束當天活動。

俄勒岡台灣工商會成立於1994年10月16日，在已故僑務委員羅振芳的積極籌劃與帶領下，成立迄今20餘年來，舉辦各式的活動與講座，不但促進會員間的交流與聯誼，亦積極參與各項主流社會活動，真正落實推動台美雙邊經貿合作及文化交流。（本文稿照片由俄勒岡台灣工商會提供）