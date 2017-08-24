俄勒岡中文教師學會召開2017年度會議

(本報記者俄廣才報導)俄勒岡州中文教師學會於日前在比弗頓市圖書館，召開了2017年度工作會議。會上回顧了學會發展歷史，總結上一年度工作業績，進行教學專題演講，並對新一學年的工作做了重新部署。

學會前任主席、波特蘭州立大學教學系資深教授呂麗娜在致開幕詞時，回顧了學會多年來的發展歷程，並對學會過去一年來的工作給予了充分肯定。她向與會的各位老師提出了新的期望，並祝願俄勒岡中文學會越辦越好。

希望中文學校教研員劉苑老師給大家作了題為《Learning Design: 5 Step Planning》的演講。她結合教學實例，講解了獨立課堂教學、整體單元教學的五個基本步驟。從激活課堂、可理解性輸入，到帶教練習、獨立練習直至教學評量。並進行了教學即時回顧、教材單元設計示範、學生作品展示等。劉苑老師演講生動且內容實踐性強，與會老師認真聆聽並提出多個問題，大家受益匪淺。

韓慈磊會長在會上總結了學會2016-17年度工作，如發佈各類會議、培訓、工作信息；以及召開暑期研習會；獲得美國中文教師學會總會的專業發展基金等等。韓慈磊提出將在新學年設立《俄勒岡州中文學習傑出獎》，以及褒獎各學段在中文學習方面表現傑出的學生等工作規劃。

俄勒岡州中文教師學會理事會還對新學年的工作做了新的部署，前會長呂麗娜教授將聯絡波特蘭州立大學，為學會引進具有研究生學分制的教師培訓項目。這項計劃若得以實施，將極大地推動俄勒岡州中文教師的培訓，向常規化、學院化及高端化的方向發展。

據了解，俄勒岡中文教師學會由波特蘭州立大學呂麗娜教授等創建於2005年，隸屬於美國中文教師學會，是一個為本州中文教師提供專項服務的非營利性組織。

近期以來，學會陸續吸收了公立、私立、公立特許、民辦等學校的中文教師，以及在校相關專業的大學生，孔子課堂、孔子學院的教師成立了理事會，多位資深教師分別任各部主管。

俄勒岡中文教師學會新一屆理事會的名單：呂麗娜教授、方冬雪老師、鄭莉玲老師、高瑞媛老師、田鳳英老師、夏勤老師、稽凌老師、劉嬌老師、劉苑老師，會長韓慈磊。

詳情請訪問學會網頁：http://www.clta-or.org。