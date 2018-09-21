俄勒岡中國姐妹關係理事會舉行晚宴 熱烈歡迎王東華總領事首訪俄勒岡州

（本報記者俄廣才報導）9月17日晚，俄勒岡中國姐妹關係理事會在波特蘭希爾頓酒店舉行晚宴，熱烈歡迎新任中國駐舊金山總領館總領事王東華大使及隨行人員訪問俄勒岡州。

俄勒岡中國姐妹關係理事會執行主席藍進代表理事會全體成員歡迎王總領事履新並首訪俄勒岡，並衷心感謝中國駐舊金山總領館多年以來對理事會工作的大力支持。表示，願繼續與總領館加強溝通與合作。

俄州眾議員、俄勒岡中國姐妹關係理事會秋季訪華代表團團長David Brock Smith，向各界來賓介紹了理事會訪華代表團的行程，並就理事會在上海國際進出口商品博覽會上所設立的俄勒岡州唯一的展台概況，做了具體介紹。

俄州資深參議員Arnie Roblan，波特蘭大都會主席Tom Hughes，韓國駐波特蘭榮譽領事Greg Caldwell，聯邦參議員Wyden辦公室代表Tim Leahy，美國商務部代表Kellie Holloway，克拉克瑪斯郡長Jim Bernard，俄勒岡中國姐妹關係理事會副主席Charlotte Christensen與部分理事會成員。俄勒岡州經濟發展廳、俄勒岡州旅遊局，克拉克馬斯郡經濟廳、農業廳、旅遊局，以及本地多家僑團首領、各界嘉賓七十餘人出席晚宴，聆聽了王東華大使就中美關係所發表的熱情洋溢的演講。

王東華總領事首先感謝俄勒岡中國姐妹關係理事會的熱情接待，希望理事會繼續發揮自身優勢，推動俄勒岡與中國地方之間的友好交流與合作。

王東華總領事在講話時表示，中國的發展得益於改革開放，中國將進一步深化改革、擴大開放，中國的進一步發展也必將為世界經濟增長提供更多動力。事實證明，合作是中美的唯一正確選擇，也是國際社會和中美兩國人民的普遍期待。希望各界繼續為中美關係持續發展獻計出力，不斷為兩國合作共贏貢獻正能量。

王東華大使的發言受到與會嘉賓們的熱烈響應。

俄勒岡中國姐妹關係理事會秋季訪華代表團團長、俄州眾議員David Brock Smith，克拉克馬斯郡專員Martha Schrader，美西北榛子協會首席執行官Larry George，俄勒岡軟木出口委員會執行董事Rose Braden，波特蘭港務局首席商務官Keith Leavitt，俄勒岡州立大學林業學院戰略規劃主任Geoff Huntington，Bob’s Red Mill出口部銷售經理Steven White等政商各界及中小企業等代表多位嘉賓先後發言。

與會嘉賓紛紛表示，真誠希望繼續發展與中國的友好關係。大家認為，越是在這貿易爭端不斷升級的時刻，越要加強中美之間人文交流。相信通過中美雙方的共同努力，一定會逐漸擺脫目前的困境。

王東華總領事一行在18日，探訪波市的多個僑團，會本地僑團領袖會面。（圖片由俄勒岡中國姐妹關係理事會提供）