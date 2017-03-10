俄勒岡中國姐妹關係理事會召開年度工作會議 2017俄勒岡中國經濟論壇將於3月31日舉行

（本報記者俄廣才攝影報導）俄勒岡中國姐妹關係理事會2017年度工作會議，於3月1日在波特蘭港務局會議廳舉行。

會議選舉產生了包括三位俄勒岡州議員在內的十七名理事會理事。執行主席藍進先生，副主席應書琪先生。

由俄勒岡中國姐妹關係理事會與俄勒岡州農業廳、經濟廳、波特蘭港務局、俄勒岡州郡長協會，聯合舉辦的第七屆俄勒岡中國經濟論壇，將於3月31日在波特蘭港務局舉行。

本屆會議將由以上主辦單位聯合組建一個跨境電商平台，為俄勒岡州中小企業的優勢產品實現從「網下」進入「網上」的直接出口銷售，提供一條對接的途徑。

自2015年俄勒岡與天津建立州市姐妹關係以來，天津市政府非常注重推動兩地關係的發展，特別是與俄勒岡州在商貿領域內的合作與交流。為了加深進一步加強兩地之間的深入交流與合作，自2017年起的數年內，將在天津自貿區的「天津國際姐妹城精品展示中心」，免費為俄勒岡州的中小企業提供展地，直接向中國民眾展示俄勒岡州的綠色農副產品，以及體育用品、高科技產品等等。

俄勒岡州政府以及駐舊金山總領館對2017年俄勒岡中經濟論壇非常重視。3月31日，商務參讚楊依杭將率領加州電商代表團一行前來波特蘭出席會議，俄勒岡州務卿丹尼斯 理查德森將應邀出席並做主旨演講。

俄勒岡中國姐妹關係理事會本年度重點工作還包括，6月11日將與日本、韓國駐波特蘭領事館，在波特蘭世貿中心聯合舉辦第三屆中日韓「三國之鼓」文藝演出。這是繼中日韓「三國之樂」、「三國之舞」之後的又一場具有不同地域民俗特色的藝術盛會。

理事會已經邀請福建打擊樂名家李林先生屆時赴波特蘭，相關籌備工作正在進行中。

7月4日至7月7日，俄勒岡中國姐妹關係理事會將召開「第八屆俄勒岡中國國際研討會」，屆時將有來自中國的企業家、藝術家與本地商界以及文化教育界就促進投資、文教、旅遊、投資等項目的深入合作進行交流，並將舉辦藝術作品展以及專題藝術講座。