來看看在俄勒岡地區怎樣可享用免費在線報稅服務

（綜合報導）每年這時候是報稅季節，原來大部份的納稅人都可以透過稅局的在線報稅服務，免費報稅，你只需要收集你所有報稅有關的資料，到指定的網頁，輸入數字來報稅，然後，掏出你的信用卡來支付納稅費用。就是這麼的簡單。

但是對於收入低於$69,000的人士（這是俄勒岡州最多的人，因為俄州的家庭收入中位數為$63,000），該程序的最後一步驟 － 付款，就不是一定要做的。

國稅局（IRS）一直都不打算開發一個免收費的網上報稅軟件，以避免與TurboTax，H＆R Block和TaxAct等專門提供報稅軟件的公司競爭。而作為交換，這些公司必須向中低收入的美國民眾提供免費報稅的版本。提供免費報稅服務是商家們與IRS的協議條款，但商家們都盡量不提這服務，令到知道有這服務的納稅人少之又少。

這些報稅軟件公司在宣傳自己所提供的“免費”版本時，實制上是在宣傳一個“簡單”版本，以淆視聽。當報稅人填上一些較複雜的數目，例如業務收入或出售股票時，你就被要求付費，升級到一個完整的版本。那樣，就不是免費了！

有調查公司表示，TurboTax 根本都不提他們有提供報稅的免費版本。因此，估計去年有超過1.4億原來可享有免費報稅服務的人士變成要付費。

美國國稅局今年對其“免費”計劃進行了修改，禁止私人公司使用搜索器功能來隱藏免費版本，同時稅局亦將會取消開發軟件的禁令。

為了確保你能獲得免費報稅服務，國稅局將那些可提供免費報稅服務的連結集中一起，讓報稅的民眾選擇，民眾可查閱下列網站，找到所有免費在線納稅服務：

“https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free”。