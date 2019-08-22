你認識有美國華裔二戰老兵或其家人嗎？

同源會正在找尋二戰兵 領取國會頒發的金質勳章

（本報訊）去年12月20日，特朗普簽署了《二戰華裔老兵國會金質勳章法案》，向參加過二戰的美籍華裔老兵追贈國會金質勳章，以表彰他們在二戰中的貢獻。美國同源會希望社區人士能在找尋二戰老兵或其家人，讓他們就過往為國家作出的貢獻得到表彰。

根據該法案，約有1萬8千名美國華裔老兵會獲得美國國會頒發的金質勳章。國會金質勳章與總統自由勳章齊名，是美國政府授予的最高平民榮譽。

在第二次世界大戰的時期，大約有兩萬名華裔美國人在戰爭中為美國效力。他們當中有些人參軍入伍時，1882年通過的《排華法案》尚未廢除。這法案不允許在美國出生的華裔人士獲得美國公民的權利，而當時參軍的華裔軍人中，就有40%不是美國公民。雖然沒有公民身份，但他們仍然為美國國家效力，他們仍是愛國，有勇氣，並對國家忠誠。

近年來，美國國會已先後通過法案，授予日裔和菲律賓裔二戰老兵國會金質獎章，表彰他們在二戰中所做的貢獻。終於在去年，美國國會才把獎章正式授予華裔二戰老兵。目前大概只有幾百位華裔老兵尚在人世，他們幾乎都已愈90甚至百歲高齡，而他們每一位的貢獻都應該得到國家的認可。

美洲同源會是這推動「華裔美國二戰老兵認可項目」法案其中一機構 。項目團隊和一些華裔老兵一直在為法案的通過走訪議員，尋求他們的支持。授予國會金質獎章的法案需要獲得國會兩院三分之二議員的聯署支持，才能分別進入兩院的表決程序。

美洲同源總會兩年多前更發起創建美國華裔二戰老兵的數據庫，目前已經整理覈實了大約1.8萬名老兵的信息。同源會指出，這已是久遺了的榮耀，要經過這麼長的時間，這班忠心的軍人才獲得認可，大家才有機會慶祝美國“最偉大的一代”的勇敢男士和女士們。

同源會懇請各界幫忙，當你認識身邊朋友有家人是華裔老兵，請立即通知他們，讓老兵對國家的貢獻獲得表彰。你可電郵至 *protected email* 或撥電 503-803-4555，並留下口訊。欲了解更多詳細情況，可瀏灠 WWW.CAWW2.ORG

波特蘭同源會是美國第19個同源會分會，該會在波特蘭地區主要的服務是：

－ 透過頒發獎學金和舉辦青年領導大會，在年青人中發展領導才能。

－ 關於歷史和當前公民權利的公民參與和教育。

－ 社區服務：包括有透過華人服務中心向有需要的長者和家庭提供適時的幫助；協助俄勒岡酒管局為社區提供廣東話及普通話的酒牌課程。