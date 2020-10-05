你要一手拿電話　一手拿罰單嗎？ 警察由10月5 – 12日加強執法



（本報訊）由10月5日至12日是全美執法部門打擊分心駕車的運動，波特蘭警察局的交通部門將參與這項全國性的行動，他們說目的是要幫助挽救生命。

波特蘭警察局表示，在過去一年內，全賴有Oregon Impact 和俄勒岡運輸安全部的合作，提供額外的資金，針對在道路上巡查分心駕車的司機們。警察部強調，這並不是要多發幾張罰單，而是要拯救更多的生命。

分心駕駛是當今道路上愈來愈嚴重的道路安全問題之一。 分心的駕車的司機不僅危害自己，並且會對道路上的其他所有人也構成威脅。 全國打擊分心駕駛的項目，主要透過立法，執法，公眾意識和教育來集中改變司機行為的方法。

目前在麥魯瑪縣，司機在駕車時使用流動通訊設備，初犯會被罰270元，如第二次再犯則會被罰445元，如有第三次，則會被控B級輕罪，並處以最低2000元罰款。

當您一邊駕車一邊用手機發短訊時，波特蘭警察局提醒您，有5個要點您應該要知道：

1. 開車時發短訊等同您喝了4罐啤酒後開車；

2. 開車時發短訊，發生車禍的機率是平常的23倍；

3. 開車時發短訊，您需要較平常多花5秒鐘時間才能對面前發生的事情作出反應；

4. 開車時發短訊，您的反應就像一名70歲成年人的一樣；

5. 開車時發短訊佔撞車事故原因的25%。

執法部門給大家的忠告是：

保性命 － 不要邊開車邊發短訊！