你有空置單位嗎？市政府希望你能出租予流浪家庭

(本報綜述)市政府官員正式推行一個『節日居所』(Home for the Holidays)運動,呼籲業主和物業管理經理騰出40個出租單予流浪家庭入住。 波特蘭市惠勒市長和麥縣縣長Deborah Kafoury 準備親自向區內的業主和物業管理經理進行游說,講述二人的計劃,他們希望在明年一月15日前,有40戶目前居住在收容所的無家可歸家庭找到新居所。 市政府將會公開答謝那些願意為無家可歸家庭提供住所的人士,並承諾會提供財務上的資助,為新住客補貼租金、支付押金和搬遷費用,和提供其它社會福利,目的是要確保這些家庭能住在新居。 政府的目標是一些有多達四個房間的柏文,月租由600元至1,600元,那批新住客已有工作,或是領有租屋津貼。 市政府與縣政府聯合遊民辦事處表示,現時留在收容所的無家可歸的家庭數目較以往高出三倍,因為他們就算拿到政府的租屋津貼,仍未能找到房屋。 本市最大的收容中心Human Solutions表示,三年前,無家可歸的家庭留在收容所的時間平均為23日,而目前卻是65日。他們又表示,今秋有500人留在收容所,而在八月時只有300人。 根據最新的統計數字,目前在麥魯瑪縣的遊民人口超過4,000人,官員表示這數字仍在上升,因為本市的廉租房屋短缺問題嚴重。 非業主們如想幫忙,可捐贈全新或較新的家庭用品到位於3969 NE Martin Luther King Jr. Blvd. 的Community Warehouse 社區倉庫。

