你有申請低收入家庭福利優惠（EITC）獲得退稅嗎？



（本報綜述）俄勒岡州稅務局及福利部門鼓勵本州所有中低收入人士和家庭，不要錯過稅局的低收入家庭福利優惠（EITC），特別是在這疫情的困難時期。低收入家庭福利優惠能帮助中低收入勞動者和家庭獲得稅收減免。申請該優惠可以減少您所欠的稅款，還可以給您更多的退稅。

州稅務部表示，在過去有太多州民沒有留意到這個優惠，要獲得EITC，最重要的是要報稅，並提供家中每人包括孩子們的社安卡號。很多人想盡辦法不報稅，但原來EITC可以讓有工作但收入有限的納稅人得到更多的聯邦退稅福利。聯邦和州政府為年收入低於56,844元的人士提供退稅。

EITC是一個快速省稅的方式，即使你因收入太低而不必交稅，也必須向聯邦報稅才能申請這項退稅優惠 (EITC)。這項計劃的收入指標對於需要養育兒女的人會比較寬鬆，但某些超低收入而又沒子女的單身或夫妻、養父母或撫養孫兒女的祖父母也可以申請這種退稅優惠。

在2020 稅務年度，對於無子女的納稅人之EITC最高為538元，有一名子女的最高可拿3,584元，有2名子女可拿5920美元，有3名或以上子女的可拿6660元。你可以隨意使用這筆退稅，或是存入儲蓄帳戶。

要符合工薪退稅優惠，你必須有工作收入或是自僱人士，而且你的收入必須低於規定的水平。農場主和小企業的老闆同樣符合資格申請。

EITC 退稅優惠申請人必須要有社安卡號碼（SSN), 而且是美國公民或是永久居民，並且需要在美國住滿整個稅務年度以及和美國公民或永久居民結婚的非永久居民，但是需要和其配偶聯名報稅，才有資格申請。

即使你去年的薪水很高，但是如果你今年的收入較少，或者你去年的收入只是稍微超過了退稅優惠申請門檻，而你今年也沒賺那麼多錢，你還是有可能合格獲得EITC退稅優惠。

納稅人如屬“已婚但分別各自報稅”或有申報國外收入，則不可申請 EITC 退稅優惠。

如果你有各類投資收入超過 3,650元（例如股票、共同基金、公債等等），你也不符合EITC 資格。

如果你剛發現你符合申請 EITC，不要緊！EITC 是可以追溯到前3年的報稅，可以重新申請的。

了解更詳細資料，可瀏覽國稅局的中文網頁https://www.irs.gov/zh-hant/credits-deductions/individuals/earned-income-tax-credit/use-the-eitc-assistant。