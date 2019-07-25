你是否Arco 汽油站的顧客？你可能因此獲得賠償

（本報綜述）因沒有在適當通知下收取顧客35美分借記卡（Debit Card）手續費的Arco加油站和AM/PM便利店，被法庭判必需向顧客賠償。所以，如果你曾到Arco加油站或AM/PM便利店使用借記卡購物或加油，你就會在這星期內收到一張$91.94支票。

在2014年一月，麥魯瑪縣一陪審團裁定，這連鎖店多收了客戶，法官命令他們的母公司BP必需向顧客支付4.09億美元。

曾提交索賠表格的俄勒岡州客戶將分兩期收到付款。第一期的$91.94支票已於本月寄出；另一張數額相近的支票將於一年後寄出予消費者。根據新的俄勒岡州法律，該公司需支付數百萬美元給為俄勒岡州人提供法律服務和消費者宣傳的非營利組織。

負責訴訟的律師將獲得6,500萬美元，一部份直接由BP支付，另一部份則從賠償額中抽出。因為數十萬俄勒岡州民沒有在截止日期前提交索賠表格，所以賠償金額還剩下數百萬美元。

前提交索賠表格的截止日期已延長了一次到2015年，有遞交表格的顧客已陸續收到賠款。

這類集體訴訟案件很常見，很多時人們不知道有這賠償，又或無法找到通知。在過去的案件中，這些剩餘的賠償金額會歸還給被告。但2015年俄勒岡州的一項法律改變了這一點，將這些剩下來的賠償金額轉移給消費者。新法例禁止將這些資金歸還給不法行事的跨國公司。

今次案件的無人認領的賠償金中，有一半，即3,600萬美元將撥給俄勒岡州法律援助（Legal Aid Services of Oregon），資助該機構為低收入人士提供法律援助的服務。另一半則由法官負責監管，創立另一個非營利組織－俄勒岡消費者公義（Oregon Consumer Justice)，致力於教育和保護消費者權益。

新組織表示，他們將尋求方法，教育消費者有關他們的權利和法律保護，並將通過訴訟和立法來維護和擴大這些權利。