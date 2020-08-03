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你收到一張$94.42支票嗎？這不是垃圾郵件 是真正給你的賠償
- 你收到一張$94.42支票嗎？這不是垃圾郵件 是真正給你的賠
（本報綜述）如果您最近收到一張$94.42支票，記得要留意收下，這不是欺騙人的！在俄勒岡州，有超過一百萬人會收到這樣一張的支票！
如你曾於2011 年1月至 2013年 8月這期間內，到過ARCO或AM/PM加油站加油，並使用借記卡（Debit Card）付款，那你就會得到這賠償。
這屬一宗集體訴訟案的和解賠償，Arco和AM/PM加油站因沒有在適當通知下收取顧客35美分借記卡（Debit Card）手續費，被法庭判必需向顧客賠償。在2014年一月，麥魯瑪縣法官命令他們的母公司BP必需向顧客支付4.09億美元的賠償。
曾提交索賠表格的俄勒岡州客戶將分兩期收到付款。第一期的$91.94支票已於去年7月寄出，今次是第二期賠償。
根據俄勒岡消費者公義（Oregon Consumer Justice) ，第一次的賠償，有27% 的支票賠款是未有兌現的，該機構希望今次有更多民眾知道這是真的賠償，而不是垃圾郵件。民眾可安全地將支票存入銀行。
今次負責訴訟的律師將獲得6,500萬美元，一部份直接由BP支付，另一部份則從賠償額中抽出。因為有數十萬俄勒岡州民沒有在截止日期前提交索賠表格，所以賠償金額還剩下數百萬美元。
這類集體訴訟案件很常見，很多時人們不知道有這賠償，又或無法找到通知。在過去的案件中，這些剩餘的賠償金額會歸還給被告。但2015年俄勒岡州的一項法律改變了這一點，將這些剩下來的賠償金額轉移給消費者。新法例禁止將這些資金歸還給不法行事的跨國公司。
俄勒岡消費者公義還特設網站 www.thischeckisreal.org，讓消費者了解收到的支票是真賠償還是騙人的。
今次案件的無人認領的賠償金中，有一半，即3,600萬美元將撥給俄勒岡州法律援助（Legal Aid Services of Oregon），資助該機構為低收入人士提供法律援助的服務。另一半則由法官負責監管，創立另一個非營利組織－俄勒岡消費者公義（Oregon Consumer Justice)，致力於教育和保護消費者權益。