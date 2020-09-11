你家已在緊急撤離範圍？看一下要拿甚麼走

整卡加瑪士縣都處於撤離下，在社交媒體中有人傳上一清單，列出撤離要拿的東西，不妨拿來作出參考，免得在情急之下，不知如何是好。

要拿的物件分由僅有15分鐘通知至兩小時提前通知等4份清單。

僅有15分鐘通知：

1.錢包、手袋、鑰匙、眼鏡

2.手機、充電器

3.緊急用的現金、信用卡

4.寵物、載寵物的包、皮帶、藥物

5.衣服、鞋、帽

6.助聽器、藥物

7.電筒、額外電池

8.保險箱鑰匙

9.支票部、要支付的帳單

有30分鐘通知：

以上9項加：

1.枕頭、睡袋和毯子

2.地址簿、電話簿

3.珠寶、最貴重的個人物件

4.個人衛生物件

5.其他藥物、補充品

6.急救用品、醫藥物品

7.寵物食物、載食物的器皿、床、載垃圾的東西

8.兒童物件、玩具、圖書

9.電池收音機、額外電池

10.衛生紙、濕紙巾、肥皂

11.夠3天用的衣服、鞋

12.電腦、視屏、手提電腦

13.數加侖的飲用水

有1小時通知：

1.拿或放好槍枝和子彈

2.內有冰塊、食物和飲料的冰箱

3.家譜記錄、文件

4.3天的食物

5.手套、防煙口罩

6.紙杯、紙碟、餐具

7.學校用品、功課、書本、紙、筆、計數機

8.汽車登記證、車牌

9.保險、財務、醫療紀錄、遺囑、授權書

10.個人財物清單、照片及評估書、文件

有2小時通知：

1.照片簿、照片、家庭錄像

2.家庭照楩

3.軍人紀錄、勳章

4.行李（已收拾）

5.貴重的物件、照相機

6.傳家之寶、收藏品

7.基本化裝品

8.第二輛汽車、旅遊車

9.露營物品、帳篷

10.日記、信件

最重要的還是人要安全，有些物件是可以重新再買的，但人命就沒有take two ！

希望在今個動盪的一年，人人都有平安！