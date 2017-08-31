香港資深情緒智商研究工作者余德淳博士 將到訪波特蘭

（本報訊）砵崙華人基督教宣道會於9月15日至17日舉行《智慧家庭生活講座：建造幸福家庭》，並邀得來自香港的余德淳博士及其訓練團隊主講，希望藉此讓社區人士受益，擁抱和諧溫馨的生活。

相信人人都知道甚麼是IQ智商，這曾是測定人生成就的權威性標準，但在突飛猛進的高科技時代，IQ的權威性受到質疑，取而代之是一個全新的測量標準EQ。EQ（Emotional Quotient）就是情緒智商或簡稱「情商」，是代表一個人自我管理情緒和管理他人情緒的能力，及對人生的樂觀程度和面臨挫折的承受力。情緒智商影響我們如何管理自己的行為、社交手腕，以及作出個人決定，絕對是不可或缺的成功之道。

如果說智商分數能預測一個人的學業成就，那麼情商分數則被認為可預測一個人能否取得職業成功及生活成功的有效指數。高情商者之所以更受歡迎，就在於他能及時準確地對他人和自己的情緒作出準確的判斷，並在此基礎上相機行事，調整自己的言行。而低情商者則因對人對己的情緒無法加以及時有效的了解，在現實生活中很容易製造不快，處處碰壁。

在美國生活的華人，面對的壓力可能不單只是家庭、工作、愛情、學業、或兒童教育等，父母和子女由於成長文化背景不一樣，兩代間的文化衝擊幾乎是移民家庭經常要面對的。

夫妻教導見解不同、親子衝突、兒女不和；進入家門即氣氛緊張，感到沉重壓力。你目前是否處於這情境呢？

壓力第一階段只是使人警覺，但延至第二、三階段，此威脅感便轉為過度緊張或抑鬱，而百分之八十五的病都與壓力有關。

能夠把握和學習處理好情緒，絕對能將一個家庭的幸福指數大大提升。

今次波特蘭市的砵崙華人基督教宣道會邀來的是有情緒智商（EQ）大師之稱的余德淳博士和他的訓練團隊。余博士早已在香港、芝加哥、洛杉磯、三藩市、西雅圖、溫哥華及歐洲等地方聞名。聽過他講座的人，都會被余Sir的親切感，平易近人，內容深入淺出的分享所吸引，叫人百聽不厭。最吸引人的，是他以第一身，講述他所經歷的人生幻變。例如他與太太如何面對胰臟癌，如何照顧他患上有老人失智症的父母。透過個人面對苦痛的 磨練，叫人從他身上體會情緒處理的重要。另外，他雖然無兒無女，卻又有個愉快的「家庭」，原因是他開放自己的家庭去幫助有學習、情緒困擾的小朋友。所以余Sir既是他們的啟蒙導師，也是他們的家長 。

余德淳博士在過去曾為電台、商界、學校、香港政府、教會及社區提供過數百個有關壓力、情緒管理及親子教養專題講座。在網上Youtube也有很多他的講座。每次講座都幫助很多予會人士，尤其在心靈上大大得著鼓勵，化「衰哭為跳舞」，使軟弱變成剛強，生活重新得力，前路再見亮光，都是他講座的重點。

波特蘭華人社區能夠邀請到余德淳博士和他的訓練團隊們到訪，實在是一個難能可貴的機會。請鼓勵你和你的朋友出席，相信余Sir一定能擴闊你的視野，使你獲益良多。

這個生活講座系列以《幸福摩天輪》為背景，寓意人生有高有低，如果掌握好情緒的管理，就能減低家庭長期的緊張氣氛，使溫馨的感覺重現，家庭會變得更幸福。

余德淳博士及他的訓練團隊在波特蘭舉辦的講座詳情如下：

9月15日晚7時半至9時半──生活講座：幸福摩天輪(一)之情緒處理

講者將與會眾探討壓力、情緒、人際關係等人生課題。

我們在日常生活中，經常會出現不同的情緒，例如：喜、怒、哀、樂、懼怕、嫉妒、憂愁等。情緒本身無分對錯好壞，只要我們能適當地處理，它可以成為我們的推動力，能豐盛我們的人生；反之，持續而沒有被正視的情緒困擾，則會健康影響我們的身體和大腦功能，減低學習和工作能力。了解情緒背後的原因，可有助我們更有效處理情緒及相關的問題。

你或是你身邊有朋友或家人正面對著這些情緒壓力嗎？又或你希望了解更多，幫助身邊的人的話，都歡迎到來聽講。

9月16日上午10時半至12時──親子講座

為家長們講解如何提升孩子品格篇—訓練自信，合作，樂觀等能力。最適宜關注子女教育的父母參加。

9月16日下午2時至3時半──實用工作坊（一）：兒童導師技巧訓練

注重如何幫助內向害羞或過度活躍的小孩子。特別適合兒童工作者參加。

9月16日晚7時半至9時半──生活講座：幸福摩天輪(二)之逆境處理

深入探討人生難題，例如患上惡疾、喪失心愛的人、失業、破產等。

常言道：「人生不如意事十常八九。」可見逆境不時圍繞我們的生活。即使你現在未遇到任何逆境，也很難保證你往後會一帆風順。那麼，當遇上逆境，我們應如何面對呢？ 我們面對逆境會感到不安、焦慮。因為每當人面對轉變，往往要從過去熟悉的環境轉到另一個陌生的環境，其中有得、有失，更要以很大的勇氣不斷作出新的嘗試去適應轉變。然而我們卻害怕沒有這般勇氣，只不斷想辦法去逃避。

誠邀正處於逆境的朋友們，積極參加，學習處理好正面對的壓力，重新放開懷抱，接受新的生活環境。

9月16日上午11時至12時半──（主日崇拜）講題：建造幸福家庭之：“愛與溝通基本功”

不少父母很愛子女，但子女不知道；夫妻原本相愛，但對方感受不到，反倒整天吵吵鬧鬧。為什麼？因為溝通上出了問題。

9月16日下午2時至3時──實用工作坊（二）：提升青少年潛力—挫折別狂傲

這是一個適合青少年的專題講，內容是提升青少年的潛力以幫助面對學業、工作、愛情、家庭糾紛的青少年人。

作個智慧的情緒管理者，幫助自己邁向成功的人生道路。千萬別錯過這個難得的機會，與余Sir和他的團隊來個心靈交流。

這講座全都適合各社區及教會朋友參加，費用全免，由於座位有限，以便安排，請盡早報名。查詢及報名，請聯絡劉文淑芬（360-909-7938）、梁蕭兆欣（503-821-9349）及馮容偉珍（503-775-2854）。砵崙華人基督教宣道會地址：7435 SE Foster Road, Portland, OR 97206。