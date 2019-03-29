你住的地區是否在本市車保費最高之列?

（本報綜述）根據汽車保險網站The Zebra 所發表的一份最新報告，波特蘭地區的車保費有不斷上升的趨勢。

報告指出，波特蘭的大都會區，隨著人口增加，汽車的保費亦不斷上升，較去年比較已上調了9.7%而主要的原因是人多車多造成擠塞、撞車意外多及要求賠償的個案亦多；再加上波特蘭市的偷車案愈來愈嚴重，這也對保費的穩定性有負面的影響。

這網站的市場部主任Alyssa 表示，車保費上升的情況屬全國性，主要的原因是分心駕車，包括駕車時使用手機或其它設備；另外因為新車款附有不少新科技的設施，遇到碰撞後修理費用高昂。

報告內指出，在大波特蘭地區車主要支付的保費每年平均為1,623元，這數字比全國平均保費1,470元，還要高。而鄰州的大城市－西雅圖－塔科瑪的平均保費亦只有1,404元。另一方面，我們的保費較加州的相對還好，三藩市-屋崙-聖荷西的平均車保費是1,799元，洛杉磯則是2,046元

Zebra 網站內列出本市車保費最高的郵編區如下：

一．97236格利森市的 $1,942；

二．97266 波特蘭市 $1,921；

三．97230 格利森市 $1,911；

四．97233 格利森市 $1,908；

五． 97216 波特蘭市 $1,903；六．97220, Maywood Park $1,901；七．97206 波特蘭市 $1,859；八．97218波特蘭市 $1,848；九．97211 波特蘭市 $1,820；十．97030格利森市 $1,812