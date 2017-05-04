慈濟基金會為慶祝佛誕節、母親節、與全球慈濟日這一個感恩歡喜的共同日子，感念「佛恩、親恩、大地眾生恩」，以及全球慈濟邁入五十一週年，慈濟基金會將舉辦「三節合一」慶典活動。活動內容包括浴佛大典、祈福等。藉由莊嚴的浴佛典禮，不分宗教、種族，共同感念佛恩、親恩、眾生恩，慶祝三節合一的殊勝因緣，讚揚佛法之真善美，感念父母與天地眾生恩，盼能啟發人人心中善念，知恩、報恩、利益群生，並將感恩報恩美善之情傳遞人間。歡迎您偕眷攜友一同光臨，共享美好時光！再次感恩您的共襄盛舉！

時間： 5月13日（星期六）下午 1:15－3:30

地點：慈濟波特蘭聯絡處會所BG Plaza 124 室（3800 SW Cedar Hills Blvd, #124, Beaverton）

電話：503-643-2130