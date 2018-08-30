佛教慈濟基金會波特蘭聯絡處八月份活動時間表

會所開放時間：星期一至五 ：10:00 –14:30，星期六：13:00-16:00（假日除外），會所：BG Plaza（3800 SW Cedar Hills Blvd., #194， Beaverton），電話：503-643-2130

波特蘭慈濟人文學校：每星期日13:00 – 16:00 pm上課，地點：Conestoga Middle School（12250 SW Conestoga Dr, Beaverton），詳情請電郵： *protected email*

志工站活動

港安復健院探訪： 9/1，9/15，: 10:00 – 11:30 am ，地址：3540 SE Francis St., Portland

Gresham 復健院探訪

日期: 9/8 (每月第二個星期六)

時間: 10:00 – 11:30 am ​

地點: Gresham Rehabilitation & Specialty Care, 405 NE 5th Street, Gresham, OR 97030

俄勒岡西區食物銀行：9/8， 9:00—11:30 am，地點：1870 NW 173rd Ave, Beaverton

麥當勞叔叔之家探訪： 9/8，9/22 (六)，17:30—19:30 pm，地址： 2115 SW River Parkway, Portland

會所活動

社區志工會員聯誼及研習： 9/1 (六)， 13:30-16:00 pm

《無量義經》共修： 9/8 (六)，13:00 – 16:00 pm

心素食儀–素食調製﹑介紹及分享： 9/15 (六)，13:00 – 16:00

《無量義經》抄經班： 9/5, 9/12, 9/19, 9/26 (三)，10:00-12:00 pm

《法華經》中英文共修： 9/5, 9/12, 9/19,9/26 (三)， 13:00-14:30 pm

慈濟基金會網站: http://www.tzuchi.org/

大愛電視台網站 http://www.newdaai.tv/ 提供您最新的慈濟資訊，及全球各地溫馨感人的故事。