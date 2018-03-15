佛州校園槍擊激發全美學生怒吼加強槍枝管制 周三走出教室　悼念一個月前被無辜奪走的17條人命

（本報綜述）美國佛羅里達州中學槍擊案發生至今屆滿一個月，全美成千上萬學生，包括大波特蘭地區學生，周三上午展開「走出教室」活動，紀念槍擊案罹難者，並要求當局採取行動遏止槍枝暴力。

全美學生都團結起來集體罷課，呼籲國家加強槍枝管制。這項活動名為#Enough! National School Walkout ，表達全美師生對於接二連三的校園槍擊事件的不滿，因此高呼「夠了」（Enough）。上個月14日，美國佛州發生校園槍擊案，奪走17條人命，活動主辦單位選在一個月後發起示威，有些學校師生直接走上街頭遊行，有些學校則是象徵性的罷課17分鐘，由老師帶領學生走出教室17分鐘，每一分鐘代表上個月在佛州不幸喪生的一條生命。

這項「走出教室」活動是為了紀念佛州道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）的罹難者，全美三千多間學校加入，要求國會對於困擾社會的槍枝管制問題有所行動。活動設定在各地時區的早上10點開始，持續17分鐘，從美東開始，到美西的華盛頓州、夏威夷州和美屬維京群島都有人參加，以白宮前面的活動最為熱烈，數千名學生聚集示威。

在波特蘭市，位於市中心的林肯高中，學生在足球場上放了17張書桌，代表了17名無辜喪命的學生，當日布朗州長、波特蘭校區學監格雷羅連同多位官員亦有出席。波特蘭惠勒市長是一名林肯高中校友，他在周三的市議會開始之先，特別提到學生的行動，市長指學生的行動強勢地向國會傳達了訴求，他表示學生的表現令我們感到驕傲。

周三早上大多數波特蘭地區的高中學生都參與了這行動，有小學的老師則安排有討論會讓學生們發表意見。

俄勒岡州在過去20年內，發生過三宗的校園槍擊案，學生表示，他們感到沒有安全感也沒有前途，每天上學都帶著驚恐的心情，害怕會在教室或返家途中遭射殺。

學生說：「我們的校園不安全。我們的城鎮不安全。國會必須採取實際行動，保障我們的安全，通過聯邦槍枝改革立法，解決槍枝暴力的公共衛生危機。」

佛州校園槍擊案生還者霍格（Lauren Hogg）在推特發文說：「我們是為了因槍枝暴力而逝去的朋友、孩子們而走出教室。我們為了我班上的空桌椅，為了來不及的道別而示威，校園槍擊案必須終結。」

但當學生都在高呼管制槍枝時，波特蘭東南區的Franklin高中卻發生一名十七歲中學生帶槍回校事件。

據警方資料顯示該名學生帶了一枝手槍回校，並在社交媒體發放一張在校自拍的手槍照片，有同學看到照片後告知校方，由校方報警，其後警方到將該名學生的家中將其拘捕並搜出手槍。

這名學生的同學表示，正好顯示問題的嚴重性，學生在學校是如何的不安全。警方表示，這正是一個好的例子，學生遇到有可疑事件時，要立即舉報。