余德淳博士「建造幸福家庭」講座　學會情緒管理　

（本報訊）波特蘭市的華人社區終於有機會與著名的情緒智商(Emotional Quotient)大師，余德淳博士和他的團隊來個心靈交流。余Sir及其團隊將於9月15日至17日，在砵崙華人基督教宣道會內舉行一連串的《智慧家庭生活》講座，對本市的華人來說，這實在是一個難能可貴的機會。

作為移民的華人社區大眾，我們面對的壓力較常人為多，因為我們生活在異地，每天都要面對著源於文化、言語、習慣的不同，在工作、生活、家庭方面所出現的壓力，這些沉重的壓力從而影響夫婦和家人之間的關係，特別是與子女的關係。不懂得如何處理好這些壓力，就很難圓你的移民幸福家庭夢。

特別是當面對著子女，隨著時代進步，親子的角色和關係都有所不同，上一代教子女的方法，今天未必再行得通。有些家長認為子女「反抗、不聽話、頂嘴」，非常難教。余德淳博士曾指出，孩子的自發、自信、自動，主要是兩種力量，一是推力、一是拉力，而關鍵在父母如何的「分工合作」互相配合的教導孩子。

家長著緊的大都是兒女的學業，目的不外乎希望他們將來有一個美好的前景。心理學家告訴我們，童年時美好的回憶是兒童長大後面對逆境時重要的支柱。故此，我們可想想為孩子帶來一個怎樣的童年經驗，以準備他們迎接將來更大更難的挑戰？

今次余Sir特別在9月16日上午10時半至12時舉行一場親子講座，同場播放極受歡迎的「打機王」微電影，並鼓勵家長帶同子女參加，到時，余Sir 將為家長們講解如何提升孩子品格篇，包括訓練自信、合作、樂觀等能力。

另在同日的下午二時至三時半，安排了一場針對兒童工作者的『兒童導師技巧培訓』，特別著重如何幫助內向害羞或過度活躍的小孩子。

至於年青人，由學校走進社會，面對著前路茫茫的景況，余Sir在17日下午特別加多一場講座，主題為提升青少年的潛力以幫助面對學業、工作、愛情、家庭的青少年人。

至於9月15日和16日兩晚的專題為情緒及逆境處理，歡迎各界出席。

情緒智商(Emotional Quotient)大師，余德淳博士的名聲，早在香港、芝加哥、洛杉磯、三藩市、西雅圖、溫哥華及歐洲等大埠聞名。聽過他講座的人，都會被余Sir的親切、平易近人和深入淺出的分享所吸引，叫人百聽不厭。他的講座最吸引人的，是他以第一身講述他所經歷的人生幻變。例如他與太太如何面對癌症，如何照顧他患上有老人失智症的父母。透過個人面對苦痛的磨練，叫人從他身上體會情緒處理的重要。另外，他雖然無兒無女，卻又有個愉快的「家庭」，原因是他開放自己的家庭去幫助有學習、情緒困擾的小朋友，成為他們的啟蒙導師。

所有講座全都適合各社區及教會朋友參加，費用全免。查詢及報名，請聯絡劉文淑芬（360-909-7938）、梁蕭兆欣（503-821-9349）及馮容偉珍（503-775-2854）。砵崙華人基督教宣道會地址：7435 SE Foster Road, Portland, OR 97206。