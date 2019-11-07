位於富康商場內中國景德鎮陶瓷 現舉行清倉大甩賣　全場低至三折

位於富康商場內中國景德鎮陶瓷 租約期滿需限時搬遷

現舉行清倉大甩賣 全場低至三折

（本報記者彭振生報導）中國景德鎮的陶瓷工藝歷史攸久，一直是民眾愛不惜手的工藝擺設或是收藏品。正當居於波特蘭好此道者正苦於：要選購景德鎮陶瓷工藝品真的要回國內嗎？答案是不需的，給大家介紹一所近在咫尺的好地方。

位於82街富康商場內的中國景德鎮陶瓷在波特蘭市經營多年，深受陶瓷工藝品愛好者的愛戴。由於租約期滿，必需在限期內遷出，該店現正舉行清倉大甩賣，除特價品外，全場貨品均以半價或低至三折的超低價錢出售。對好此道的人士，實在是一個大好消息。

步進店內，只見貨品繁多，但陳設整齊有序；各式工藝貨物一目了然，如古色古香的紅木裝飾，屏風、桌椅全套或清雅的整套青花陶瓷桌椅等；裝飾用途的大大小小彫像、招財佛、觀音、陶瓷燈、玉器彫塑等。求順風順水，心安理得的，可考慮購些風水球、水晶樹放在家中。店內還有很多精緻食具，正做特價的有多款青花杯、王瓷茶具、骨瓷碗等，還有不得不看，只需30￠一個的湯匙。

據店主介紹：中國景德鎮的陶瓷工藝歷史非常久遠，可以追溯到三千多年前戰國時期，一直改良生產流傳至今，對古今中外的影響非常大。中國出產的景德鎮陶瓷文物以及收藏界對景德鎮瓷器產品的拍賣情況，可印證出景德鎮瓷器巨大的歷史價值。在古時，景德鎮陶瓷是宮廷中的專用藝術品，直到近代，亦作國賓禮品之用途，送予其他國家領導不二之選。

店主強調，中國景德鎮陶瓷公司有自設廠房，由生産至銷售可作一條龍式經營，貨品也經市埸品質監控，貨物質量有保證，顧客們買到的，全是高質量的藝術品。

在大甩賣期間，顧客憑刊載於本報的廣告，就可以特別優惠價選購該店的特價商品。中國景德鎮陶瓷公司地址：2850 SE82nd Ave.，富康商場內第14號店，查詢電話：408-981-8768。