伸出友愛之手 共同防控疫情 本地僑團積極募集醫療物資支援抗疫

(本報訊)中國武漢疫情爆發以來,疫情的發展和同胞們的安危牽動了大波特蘭地區華人華僑的心。本地多家華人團體紛紛發出倡議,呼籲大家捐款捐物,眾多愛心人士紛紛慷慨解囊、伸出援手,將一批批防疫救援物資及時運往國內。

美國疫情爆發後,俄勒岡州與其他各州一樣,防疫物資極度短缺。本地多家華人團體又繼續努力積極籌集資金,購買大量口罩、防護服、護目鏡等等,第一時間送到最需要幫助的一線醫護人員手中,以期緩解本州醫療單位的燃眉之急。還有許多僑胞購買了口罩、護目鏡、手套等,直接送到了醫院。

本報特別綜合整理了幾家華裔機構的捐贈資料做以簡短報導,由於防疫救援仍在持續進行中,所得到的實際數據可能會不盡全面。

亞太裔聯盟的東南區中國家長群:在雷婉娜女士的倡導下,於3月初期開始籌款,在137位家長的集體參與下共籌得了13,657美元,購買了21,000多個一次性醫用口罩和N95口罩,分別捐贈給了Kaiser Sunnyside醫院、Providence醫院、Advertist 醫院、St. Vincent’s醫院、OHSU醫院,以及Safeway超市、Trimet公司等。

雷婉娜說,在看到本報有關Trimet司機沒有任何防護措施的報導之後,直接就與巴士公司聯系送出部分口罩供司機們使用。得知她們有口罩捐贈的消息,Safeway 超市以及幾家醫院也直接與她聯系,他們都對家長們的愛心捐贈表示非常感激。

俄勒岡華人聯盟:喜歡看微信群的朋友會經常看到該聯盟領航人兆洪成近期在微信上發出的有關捐贈防疫物資的信息。見到兆洪成天天都為了捐贈的事宜到處奔走,全個大波特蘭地區甚至南下到西林市都有他的足跡,透過該機構捐贈的口罩相信已超過五萬個和有其他的醫療物資。

兆洪成表示,他們的籌款和捐贈活動非常「草根」,但每筆捐款背後都有一顆愛心。他認為,在整個活動中籌錢並不是大問題,因為本地華人善心片片,最難的是要選購最合乎要求、最適用的醫療物品,以及在物流方面做出安排。

中國疫情爆發的時候,所有物資都是送到湖北武漢,目前是捐贈給本地的醫院和社區機構。

俄勒岡華人聯盟捐贈醫療物資的單位有Kaiser、Providence、St. Vincent’s、OHSU、Peacehealth和Salem等多家醫院,此外還包括卡加瑪士和麥魯瑪縣診所和一些專門為低收入家庭服務的政府診所等。在群友踴躍的捐贈下,收到捐贈的口罩數量不斷增加,俄勒岡華人聯盟捐贈範圍還擴大到了包括超市、Trimet、老人中心等機構。

兆洪成也在忙中作樂,設計出一雙特長的手袖,與接受捐贈的人士,來一個保持有社交距離的握手。

俄勒岡華人聯盟建立有OCC Coronavirus Relief Fund(新冠病毒救援基金),接受各界的捐款,有心人士可登陸網站:http://pdxchinese.org/communityfund/ 進行捐款,所有捐款可獲抵稅優惠和企業配對的資格。

俄勒岡華裔社區:新冠疫情在武漢爆發時,本地20多個華人組織和公司成立了大波特蘭支持武漢抗疫聯盟。由俄勒岡華裔社區分工負責、通力合作,由俄勒岡州華人聯合會負責選定對口支援單位;溫哥華華人協會負責物品采購及物流通關;波特蘭中國聯誼會負責統一征集捐款。

從1月下旬起到3月上旬為止,俄勒岡華裔社區先後有十五批防疫救援物資發往中國多個地方,物資包括防護服、口罩、手套、防護鏡、測溫儀、呼吸機、血氧儀、等離子消毒機等。

俄州發現新冠病毒確診病例後,他們再成立俄勒岡抗疫工作組,並將捐贈目標集中到了本地。從本月初開始,俄勒岡華裔社區先後向Kaiser、Providence、Legacy Salmon Creek、Cascade Physicians、波特蘭警察局、Kirkland 老人公寓等單位捐贈了防疫物資,同時還向Transition Projects for Homeless、Mackie’s Community Kitchen for Homeless and Houseless、Clackamas County Veterans Village等機構捐贈了食品。

截至發稿為止,俄勒岡華裔社區共收到捐款捐物合計金額176,567美元。其中為中國疫區捐贈防疫物資合計120,415美元,為俄勒岡本地醫療單位等採購捐贈物資53,179美元,目前尚結餘2,973美元。

俄勒岡華裔社區設有網上捐款賬戶:Zelle pay: *protected email* ;Paypal pay: *protected email* 。現金或支票捐款:CFAP Account#: 920562258、Routing#:325070760。所有捐款可獲抵稅優惠和企業配對的資格。

圖片說明:

8565- – 波特蘭中國聯誼會前主席李世斌(左一)萃勝工商會元老曹國財(左三)等代表俄勒岡華裔社區向波特蘭警察局捐贈防疫物資。

8563– 發往中國的部分防疫物資

兆洪成(左)與Providence 的護士長(右)合照

一雙傳達愛心的手

捐贈到Kaiser 醫院

Safeway 的華人經理接過家長們送出的口罩

Adventist 醫院人員(左)從雷婉娜(右)手中接過口罩