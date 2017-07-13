任發強副總領事應邀訪問俄勒岡 見證布朗州長簽署對華經貿議案

應俄勒岡州政府邀請，駐舊金山總領館副總領事任發強於7月5日訪問俄勒岡，並於當天下午赴州府賽勒姆，見證凱特 布朗州長簽署州議會通過的、關於加強對華經貿關係的HCR39號共同決議案。

該共同決議案由州參議員羅布蘭、眾議員史密斯、眾議員巴克等共同提出，並獲參眾兩院一致通過。布朗州長在由提案議員和參、眾兩院議長簽署後的正式文本上簽名，之後將文本贈送給駐舊金山總領館。

決議案指出，中國是俄勒岡州最大的貿易夥伴，2016年俄州對華出口額達58億美元，對華貿易為俄州創造了超過2萬個就業崗位。中國是俄州最大的留學生以及國際旅客來源地，每年訪問俄勒岡的中國遊客超過6萬人。

決議案稱贊俄州議會中設立的『俄勒岡中國姐妹關係委員會』及其執行機構，為深化俄勒岡與中國在投資、貿易、商業、教育、文化和旅遊等領域的交流所做的諸多努力，決定繼續積極支持俄州與中國的合作，拓展貿易機會，增強經濟紐帶。

共同決議案簽署前，布朗州長與任副總領事就俄州與中國經貿關係交換了意見。

布朗州長對她2015年訪華後俄州對華出口快速增長感到高興。布朗表示，共同決議案從地方政府層面強調了雙方經貿關係的重要性，她說：「推動俄州加強與中國的經貿關係，對俄勒岡的經濟發展是至關重要的。」

任副總領事稱贊俄勒岡州多年以來與中國保持著良好的經貿、人文交流。任發強指出，這一議案是俄勒岡州針對繼續深化與中國的經貿合作表達出的良好意向，顯示了美國地方政府重視與中國的經貿關係。他說：「中美合作是建立在經貿合作這個重要的基礎上的，受到美國地方政府、議會和人民的歡迎。」駐舊金山總領館將繼續協助深化雙方在各領域的務實合作。

長期致力於推動中美友好關係發展的俄勒岡中國姐妹關係委員會執行主席藍進認為，中美兩國地方之間交流勢頭良好，地方交流是中美關係的「壓艙石」。

會談時，州眾議員史密斯、巴克，州長經濟政策顧問貝裡，農業廳長泰勒，商務廳長哈德爾，資深華裔前州參議員葉鄧稚鳳等在座。