以「派一千元」和「人性優先」競選策略突圍而出 楊安澤創造美國總統選舉歷史

（本報綜述）從藉藉無名至現今在推特上擁有超過25萬粉絲的2020總統候選人楊安澤上周六在波特蘭市中心先鋒廣場舉行了他的造勢大會，吸引了數千名熱情的支持者出席，並在當晚出席由華人社區組織的籌款晚會。在造勢大會一開始時，楊安澤就強調：「我不是一名政客，我是一名企業家，解決問題的人。我來是與大家一起解決問題，那些在2016年特朗普上任後出現的問題。」這短短的幾句，引來了支持者不斷的歡呼聲！

就是憑著這獨樹一幟的政見和宅味十足的造勢風格，楊安澤在網路人氣竄升。他給人的感覺就是樸實，草根；就如他經常說的，真正知道國民所陷的困境和實況。這就吸引了不少向來對政治不感興趣的選民。如楊安澤能打動更多對政治冷感的選民，將有機會一搏，成為首位入主白宮的亞裔總統。

楊安澤指出，美國面對的許多社會問題，其深層的原因是經濟問題，而經濟問題的根源，是在過去的幾十年中，工業自動化讓美國各州的製造業不斷裁減工作職位，自從特朗普上任總統以來，已有超過400萬個職位消失了，有三分之一的美國人正面臨永久失業的局面。另一方面，大企業如亞瑪遜卻如巨型吸錢機一樣，每年吸走國民近200億元的銷售，但卻不用繳一分錢的稅款，普通民眾亦很少能從中獲得利益。楊安澤表示他參選就是要爭取兩者之間的公平。

楊安澤強調：再不能用如「國民生產值」等20世紀的手法，來量度21世紀的經濟增長，這是不切實際的。要解決問題就要有新的思維。就針對這些問題，楊安澤提出「以人為本」及「自由紅利」的競選理念。楊安澤主張「以人為本」，認為機械人及人工智能等自動化技術對民眾就業造成威脅；「自由紅利」則是以「全民基本收入」的形式，每月向18至64歲的國民發放1,000元，讓失業和低收入人士有基本的保障。楊安澤認為這一千元雖不足以完全支付日常生活所需，卻能有效減輕財務壓力，又可刺激消費，使人們的生活得到改善，有助經濟增長。

但有人擔心這樣會令人變懶不做工。楊安澤指出，唯一會減少工作的只有需要照顧孩子的母親們和可以讀更多書，爭取更高學歷的少年人。楊安澤指出，全民基本收入並非新觀念，阿拉斯加實行已有40年的永久基金分紅制度就是成功範例。

至於發放自由紅利的錢，從何而來呢？約有兩億美國人能領取自由紅利，意味著每月政府需要掏出兩千億美元。楊安澤主張通過削減政府官僚體系支出、向科技企業徵收10%增值稅及提高污染排放者的稅款來承擔費用。

楊安澤在波特蘭的造勢演講中說到，在今次競選中，他遇到了多位有才能有智慧的民主黨政客，但這班總統候選人都不了解目前國民所遇到的問題，和情況的嚴重性。他說我們不能指望華府能從目前的困境救國民出局。

楊安澤說，他曾經在華府向政客提出這問題時，他得到的答案是：你來錯了地方，華府只能是一個跟隨的角色而不是一個領導角色。所以如他要改變，他必須從其他地方創造一股新的旋風，再讓這旋風吹到華府。

楊安澤表示，他目前正在製造這股旋風，他說：「當見到一位不知從那裡跑出來的亞裔男子說要派錢給你，而且更爬升到總統候選人排名榜的第六位，這時大家都知道這些問題都會是真的！」

截止上一季度，楊安澤已籌得約300萬元的競選經費。他自豪的說，在云云捐款人中，有99.6%均屬小額捐款，平均捐款額只有26元。他自嘲，要加入「楊幫」（Yang Gang）是極之便宜的。

楊安澤這股旋風確實令支持他的民眾不斷增加，一位華府的記者在報導中指出：「國會被楊安澤嚇驚了！」因為大家都不能相信這位毫無政治背景，藉藉無名的亞裔人士，竟能擊敗那些為今次選舉準備了多年的政客候選人。

目前在2020年總統選舉的候選人名單中，楊安澤排名第六位，排在特朗普、拜登和桑德斯等之後，把其餘十幾位民主黨人拋在了身後。

作為美國史上第二位參選總統的華人，楊安澤從最初的“邊緣人”，到如今引起廣泛關注，楊安澤的政見，顯然觸動了很多美國人，不管他們的政治立場是左還是右。根據統計，全美有25%的國民是政治冷感的，而楊安澤的支持者中卻有不少是從未有參與過投票的，楊安澤表示，如他的政剛能鼓動這25%的國民，他就必能成功。

44歲的楊安澤2011年創立慈善機構「為美國創業」（Venture for America），輔導青年創業，成功協助許多年輕人在沒落的中西部二線城市開展事業，更創造了數以千計的工作機會。這段經歷也彰顯了他與許多民主黨人不同之處：正視中西部「鐵鏽帶」（Rust Belt）藍領選民在產業外移、轉型下所面臨的困境。楊安澤認為，這些地區的就業市場不斷惡化，正是特朗普上次大選勝出的關鍵，但可惜他在上任後都未能解決這問題。而楊安澤主打的基本收入政策同樣瞄準了這個重要的經濟問題。特朗普在2016年當選總統，也就成為楊安澤動念棄商從政的催化劑。

據《華盛頓郵報》分析，楊安澤的支持者多元化，不少支持者認為他的政見很有遠見，能帶領美國人民突破當前困境，而非僅為了攻擊現任總統特朗普。