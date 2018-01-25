介紹2018年狗年年宵會《狗年旺旺迎新春》重頭節目

少林功夫專場表演 瑞獅飛躍梅花樁

（本報訊）每年由波特蘭新聞及波特蘭文藝中心聯合主辦的年宵會均會為本地觀眾獻上精彩的特別節目，今年大會安排了兩個重磅節目，少林功夫演出和瑞獅飛躍梅花樁在二月十日（星期日）在俄勒岡會議中心舉行的《狗年旺旺迎新春》與觀眾見面。

少林功夫專場演出 表演時間下午三時半

大會邀來了西雅圖少林功夫學院的創辦人周磊師傅，率領數名高徒，為波特蘭市的觀眾上演一場令人喘不過氣的少林絕技和功夫的演出。

作為世界著名武術家、少林第三十四代弟子少林拳法傳人的周磊師傅（國家武術協會會員，國際武術散手道聯盟黑帶七段，國際級裁判）從小便隨從叔叔開始學習傳統拳及格斗技擊術和指法。在家習武二年後，到少林寺習武，經過幾年的刻苦訓練，2000年被選入少林寺習武修禪，並很快就被選為為少林禪武兼備的優秀武僧，從武至今已20多年。

旅居西雅圖後，周磊師傅亦不忘推廣及傳承少林功夫的文化，在西雅圖創立少林功夫學院，並經常舉行演出，讓更多人瞭解少林功夫文化之精髓。周磊師傅希望透過表演可以讓大家近距離接觸功夫，認識功夫不只是電影裡的打打拳而已，其實包括了許多中華文化之內涵，以及養生健身之效果在裡面 。少林功夫有一千五百年之久的歷史，涉及創造，傳承發展，循續漸進，以致完善優美的獨特功夫。以功夫的形式展現並達到禪拳合一的境界。

今次在《狗年旺旺迎新春》會中，周磊師傅將親自上陣，並連同多位高徒表演多個項目，包括少林養生功法、少林拳術、少林刀術、少林童子功、少林硬氣功、少林象形拳、少林雙刀、猴棍、少林雙鉞、少林禪功、絕技飛針穿玻璃；至於少林絕技硬氣功的演出，包括有飛針穿玻璃、少林雙槍刺喉、少林禪功70多歲老者演示少林童子功等。這場少林功夫大師們的演出將是喜愛少林功夫民眾們的一場盛宴。