介紹今年選舉中值得您注意的提案

（本報綜述）2020是一個富有爭議的年份，新冠疫情、社會對種族平等的訴求、連月來的暴力示威……..等，再加上社會問題都變得政治化，這一切都令民眾心感不安。今年是總統大選年，除了總統選舉外，州和地方政府都有不少提案和公職的競選。

在波特蘭市，除了總統外，市長的選舉是最受關注的。有民眾直指今年的選舉，不是要選出自己喜歡的候選人，而是不要讓一位更差的候選人當選。有選民已急不及待在收到選票後立即發聲，投票。估計今年的投票人數可能會創新高。

今天介紹幾個值得您注意有關民生的提案

都會局－26-218 提案

提案：通過向僱主徵收工資稅，用作改善道路安全、塞車和公共交通

在卡加瑪士縣、麥魯瑪縣和華盛頓縣這範圍內，資助交通項目，改善道路安全和公共運輸項目，包括增建Tigard 線輕鐵和資助其他運輸項目，如修橋補路等。

這提案建議向區內僱有25名員工以上的僱主徵收0.75%上限的工資稅，都會局可能考慮逐年遞增稅率，承諾每年只會增加稅率一次，直至到達0.75%為止。

贊成：提案是通過投資在本地區的交通系統，建設宜居社區，使我們的街道安全且無障礙。投資購買新的公車和建設輕鐵線路；減低塞車情況，並擴大錄色能源公車隊，可創造37,000個就業崗位。

反對：都會局今次要籌集的70億資金是本地區最大的一次，估計在都會區內有70%僱員的工資將永久被抽稅0.75%。真正用在改善塞車的資金只會是70億的3%。最重要的是，工程屬短期，但徵稅期是永久性。至於建設新輕鐵線路，有大部份資金是用在建設Tigard 市的新線路，而不是公平地使用這筆資金。

麥魯瑪縣

26-214提案：通過向高入息人士徵收入息稅來資助全民免費學前班

創立這個全民免費學前班計劃，為麥縣的兒童最多每天提供約6小時的優質免費學前教育。

全民學前班是一項由社區推動的計畫，旨在創建普及優質學前班，並會優先考慮服務社區中的黑人、棕色人種和原住民兒童、家庭和供應者。這將向麥縣的居民徵稅：單人年收入超過＄125,000或夫婦聯合年收入超過$200,000徵稅1.5%；到2026年增加到2.3%；如年收入超過$250,000（單人）或$400,000（聯合）則在要額外徵稅1.5%。

贊成：全民學前班是關乎族裔和社會平等問題，這提案能解決因族裔或家貧負擔不起學前班的情況，讓人人平等的接受學前教育。而事實證明，接受過學前教育的學生，在畢業後大多能找到高收入的工作。透過向高收入人士徵稅，除了為兒童提供免費學前教育，同時亦能給予教師們合理的工資。

反對：研究報告證明優質的學前教育是可令孩子們贏在起跑線的，而學前班每月學費要數百元，這不是一般家長所能負擔的。但反對人士認為麥縣要創立新的學前教育系統，是一個錯誤的做法。理由是麥縣沒有這方面的專業知識，政府可能在未來花費數千萬元來建立一個系統，但到2026年，他們只能多為7,000名學前兒童服務，每個學生的成本太高。有民眾質疑，縣政府要面對這區最大的露宿者問題，再來一個龐大的項目，政府能否擔當得起呢？另外，到2026年，縣政府可能提出為了服務所有的學前兒童，又再加稅。反對人士認為這等計劃最好能由州政府來做，相信每個學生的成本會較低。

26-211提案:擴建和翻新圖書館，增加安全

如獲通過，政府將徵集3.87億元債券，為縣內8家圖書館進行擴建和翻新工程，其中包括在東區建立一所規模與波特蘭市中心的中央圖書館相若的旗艦圖書館，同時亦改善圖書館的網速來應付新的科技。集資方式是向麥縣居民徵收地稅，平均每$1,000徵收$0.61。

為了確保人人都能使用圖書館，擴建、更新和創造圖書館空間是一項長期性的投資。在新冠疫情期間，由於空間的不足，圖書館內不能做到保持社交距離的要求，而且對於某些人來說，使用圖書館資源的機會實在有限。

波特蘭市

26-215提案：延續現有的波特蘭公立學校債券，重建學校 改善學習環境

該提案徵集的資金目標是12億元，繼續改善校區的高中，包括課程和技術的更新；殘疾學生的無障礙環境；支持健康和安全專案，包括屋頂維修和更換建築物內的冷暖氣系統。

如獲通過，這筆資金將用在完成Benson 高中的工程，Jefferson 高中的現代化改造，和支付Cleveland 和Wilson高中的規劃和設計費用。贊成延續現有的波特蘭公立學校債券，將增加學生接受教育的機會，及投資在學生的未來。同時亦用作支援一向不被公平對待的黑人學生。

波特蘭市的選民已分別在2012年和2017年投票通過徵收地稅為本地老舊，不合時宜的校舍進行翻新工程，在過去8年內，Roosevelt, Franklin 和Grant 高中已完成現代化改造工程，Faubion 重建；目前，工程仍在進行中的包括Madison高中的現代化改造工程，林肯高中和Kellogg 初中的重建。Benson 高中的設計已完成等。

這提案是不用加稅，只是延續現有的波特蘭公立學校債券徵稅。

這提案所徵收的稅款將可恢復公園康樂部的活動，因為稅款將可彌補因新冠疫情，要關閉社區中心和泳池，及取消康樂活動所引致的虧損。這也將消除對公園和康樂費用的依賴，讓社區人士更容易使用康樂設施。 這項徵稅還可保持公園和衛生間更清潔，更安全，改善現有公園的服務及保護自然區。

提案建議向麥縣居民徵收地稅，平均每$1,000徵收$0.80。擁有中位價的業主平均每月要付13元稅，一年151元。

26-217提案：授權新的獨立社區警察監督委員會

這提案如獲通過，這將修改市政府有關的章程，改變監督警隊的方式。由新授權的警察監督委員會來調查有關警察的投訴；同時亦會影響到警察部的政策。最重要的是這委員會是完全獨立，不屬於警察部的。

這提案是由非裔女議員哈迪斯蒂，就今年的連串示威的改革警隊的訴求而建議的，目的在調查和懲治有關警察不當行為時，給予平民更多的權力作監督。