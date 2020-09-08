國家氣象局向俄勒岡州及西南華盛頓州發出強風警告，時間由今天下午5時至明天下午1時，在這段時間內有強風，在大波特蘭地區可能會出現電力中斷和樹木塌下等。

國家氣象局表示，持續風速可能為15-30英里/小時，陣風有時高達40-55英里/小時。在海岸地區更可能出現高達65英里/小時的陣風。

本地有氣象學家指，在年中這時間有這風速的強風實屬少有。

今天中午，在華盛頓州的東邊，風速已達50英里/小時，氣象學家估計，當這股狂風從山谷一帶推進到波特蘭地區時，風勢將會非常強勁。

州長亦在社交媒體中呼籲民眾作好準備，並強調在室外進行燒烤後，一定要將火完全撲滅。

州運輸局亦呼籲旅遊完畢在駕車回家途中的州民，小心有大樹塌下到公路中。

由於天氣非常乾燥，波特蘭電力公司將對某些發生山火機會極高的地區，暫停供電，這是電力公司首次要用到這策略來應付強風加乾燥的情況，存在最高風險的是胡德雪山（Mt. Hood ）一帶沿26公路的地區，估計會有5,000人受到影響。

至於您，最好將後院容易被吹起的物件放好或綁好，準備其他照明的方式！今晚有強風警告 做好準備!

國家氣象局向俄勒岡州及西南華盛頓州發出強風警告，時間由今天下午5時至明天下午1時，在這段時間內有強風，在大波特蘭地區可能會出現電力中斷和樹木塌下等。

國家氣象局表示，持續風速可能為15-30英里/小時，陣風有時高達40-55英里/小時。在海岸地區更可能出現高達65英里/小時的陣風。

本地有氣象學家指，在年中這時間有這風速的強風實屬少有。

今天中午，在華盛頓州的東邊，風速已達50英里/小時，氣象學家估計，當這股狂風從山谷一帶推進到波特蘭地區時，風勢將會非常強勁。

州長亦在社交媒體中呼籲民眾作好準備，並強調在室外進行燒烤後，一定要將火完全撲滅。

州運輸局亦呼籲旅遊完畢在駕車回家途中的州民，小心有大樹塌下到公路中。

由於天氣非常乾燥，波特蘭電力公司將對某些發生山火機會極高的地區，暫停供電，這是電力公司首次要用到這策略來應付強風加乾燥的情況，存在最高風險的是胡德雪山（Mt. Hood ）一帶沿26公路的地區，估計會有5,000人受到影響。

至於您，最好將後院容易被吹起的物件放好或綁好，準備其他照明的方式！今晚有強風警告 做好準備!

國家氣象局向俄勒岡州及西南華盛頓州發出強風警告，時間由今天下午5時至明天下午1時，在這段時間內有強風，在大波特蘭地區可能會出現電力中斷和樹木塌下等。

國家氣象局表示，持續風速可能為15-30英里/小時，陣風有時高達40-55英里/小時。在海岸地區更可能出現高達65英里/小時的陣風。

本地有氣象學家指，在年中這時間有這風速的強風實屬少有。

今天中午，在華盛頓州的東邊，風速已達50英里/小時，氣象學家估計，當這股狂風從山谷一帶推進到波特蘭地區時，風勢將會非常強勁。

州長亦在社交媒體中呼籲民眾作好準備，並強調在室外進行燒烤後，一定要將火完全撲滅。

州運輸局亦呼籲旅遊完畢在駕車回家途中的州民，小心有大樹塌下到公路中。

由於天氣非常乾燥，波特蘭電力公司將對某些發生山火機會極高的地區，暫停供電，這是電力公司首次要用到這策略來應付強風加乾燥的情況，存在最高風險的是胡德雪山（Mt. Hood ）一帶沿26公路的地區，估計會有5,000人受到影響。

至於您，最好將後院容易被吹起的物件放好或綁好，準備其他照明的方式！