今年首個僑社春宴周一由中華會館舉辦 數百嘉賓出席　共慶雞年到來

（本報訊）本地僑社的龍頭，砵崙中華會館，在周一（30日）在黃上皇酒樓舉行本埠首場春宴晚會，波特蘭華人社團、商界代表、政客歡聚一堂，共同慶祝農曆新年，現場衣香鬢影，熱鬧非常。

當晚的會場，嘉賓雲集，出席晚宴的嘉賓除了本埠各堂所的代表外，還包括有駐西雅圖台北經文處處長姚金祥、僑教中心主任陳敏永、蘭蘇園主席金麗蘇（Lisa James）、華人服務中心主任梁永富、商界人士以及多位僑務委員。

今年砵崙中華會館所選出的新班子，因天氣問題，就職典禮多次被延誤，所以主席決定在晚宴開始之前，即場舉行就職典禮，由前法官 Thomas Moultrie負責監誓。

隨即，中華會館的醒獅團在熱鬧的鑼鼓聲中為新春晚宴揭開序幕，並中華會館主席黃裔明及駐西雅圖台北經文處處長姚金祥一同主持採青，為賓客們帶來好運。

中華會館主席黃裔明致詞歡迎各界嘉賓的光臨，表示新的一年將努力推進會務，為僑社發展做出貢獻，為各界僑胞謀福祉。

駐西雅圖經濟文化辦事處處長姚金祥被邀致辭，金處長表示這是他上任後的首個春宴晚會，在未來數周一定再有機會與同胞們再聚，又祝賀嘉賓們萬事如意！

晚宴期間，中國會館主席黃裔明聯同駐西雅圖台北經文處處長姚金祥、僑教中心主任陳敏永與中華會館董事會成員等，一同向各位來賓敬酒，恭祝大家雞年吉祥，萬事順意。

粵聲社多位樂師為晚會彈奏了多首歡慶的樂曲助慶。

當晚，大會更準備了三十多份禮物作為幸運抽獎的禮品。晚會在歡樂的聲中結束。