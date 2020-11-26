今年感恩節有那些零售店開門？



（綜合報導）每年的感恩節，都是民眾血拼的時候，也是商店全年有最好業績的假期。但由於疫情爆發，今年有不少商店選擇在感恩節當天休息，包括大型零售商沃爾瑪、Target、Best Buy．．．．．．等等，聲稱希望能保障客人和員工的健康安全。

至於商品方面，今年折扣最大的商品仍然是數碼產品。根據多個購物網站，今年最值得買的包括Target的TCL 65寸4K電視，只要$299美元，雖然網上和店裡都可以購買，但一般來說網上的存貨會很快賣光，想要搶到超便宜大彩電，還是最好到店裡購買，另外Target還有$10至$20的小家電，喜歡在家下廚的人士

容錯過。

沃爾瑪早在幾天前已在網上開始黑五的銷售，其中最吸引的是不到$300的65寸大彩電和$499的PS5遊戲機（原價$800多元）這遊戲機經常缺貨，但店家表示已為這次黑五備足了貨。此外值得一提的還有$169的新款蘋果耳機、$119的蘋果手錶等。

今年Costco值得您搶購的黑五星級貨品是Dyson V11吸塵器，由原價$39減至$180，降價三分之一有多。

Macy’s的小家電今年亦受到網購專家推薦，原價$44.99的Black & Decker電動碎食器，感恩節當天折扣價只要$3.99。

以下是一些較受歡迎本地店舖的感恩節時間：

在感恩節當天開門的商店：

Big Lots：早上7時開門至下午1時；周五早上6時開門

Macy’s : 晚上5時開始一直營業至周六，周五全天不關門

Michaels ：晚6時開門

Old Navy : 下午3時開門一直至周五

Ultra：晚6時開門

Victoria’s Secret :下午5時開門

超市在感恩節當天的營業時間（各地情況可能有不同）

•Fred Meyer：下午3點關門

•Safeway：各地不同，但營業時間會縮短

•Whole Foods Market:：有不同，大部分是早上7點到下午5點

•WinCo Foods：下午3點關門

這些店在感恩節當天全都休息

•Ace Hardware

•Banana Republic

•Bath & Body Works

•Bed Bath & Beyond

•Best Buy

•Costco Wholesale Club

•Dick’s Sporting Goods

•Forever 21

•GameStop

•Gap

•H&M

•Home Depot

•HomeGoods

•Ikea

•J.C. Penney

•Kohl’s

•Lowe’s

•Macy’s

•Marshalls

•Michaels

•Nordstrom

•Nordstrom Rack

•Old Navy

•Petco

•PetSmart

•Sally Beauty

•Sephora

•Target

•TJ Maxx

•Trader Joe’s

•Ulta Beauty

•Walmart

•World Market