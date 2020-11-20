今天1225新增確診病例　奪走20人性命　

（本報綜述）新冠病毒的傳播未有因州長施行的限聚令和凍結令而降溫，今天無論是新增或死亡人數都再度刷新本州的紀錄，新增確診病例有1225宗，共奪走了20人的性命。

本州的總新冠死亡人數至今已超過800人，不到三星期前的數字還在700。

州衛生局長艾倫對死者的家人深表同情，他說當大家見到有這麼多家庭失去了家人和朋友，應該再一次堅定決心要遏止病毒的傳播。

艾倫局長說：我經常聽到有人拒絕相信這是一場極之嚴重的流行病，但我們實實在在的見到不少需入院治療和死亡的個案，按目前的情況，入院和死亡人數會繼續向上升。艾倫局長懇求大家：認真對待，並盡力減慢傳播速度：洗手，戴口罩，並限制與您密切接觸的人數。

在今天公佈的20名因感染新冠病毒死亡的人士中，年紀最大的是95歲，年紀最輕的只有30歲，全部都是有慢性病患的。

至於有最多確診個案的縣城：麥魯瑪縣376宗、里恩縣130宗、華盛頓縣127宗、卡加瑪士縣121宗。

截止今天，本州的總確診病例已超過6萬，有60,873宗，總死亡人數808人。

隨著確診者激增，醫院能否有足夠的床位來應付也是一個極受關注的問題，今天共有497名確診者留院，這也是一個破紀錄的數字，其中有107人需住在加護床位，41人需使用呼吸機。州政府表示，目前可用的還有104張成人加護床位、139張小兒加護床位和733部呼吸機。