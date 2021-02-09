今天開始80歲以上長者可預約打疫苗 單日新增病例跌至去年10月水平



（本報綜述）由8日，星期一起，州政府將開始為80歲及以上的長者接種疫苗，但先要到getvaccinated.oregon.gov 網站預先登記。今天登記的，最快可於星期三在俄勒岡州會議中心接種疫苗。

據了解，州衛生局原定在上星期已開通網頁，接受預約登記，但卻要到星期一才能開通預約。

透過網站預約，對不少不懂電腦上網的長者來說，都不容易做到，雖然可以撥打211，但言語仍是華人長者的障礙。據了解，專門服務亞裔社區的華人服務中心，一直在這等服務上與政府保持溝通，並提出了不少惠及民眾的建議。大家可在衛生局和麥縣的網頁中看到中文的資訊，和為確診者提供的所有服務，就是該機構努力爭取的成果之一。

說到今次長者接種疫苗，當然華人服務中心是本州衛生局的一個重要的社區對接點，據華人服務中心主任梁永富表示，與州政府合作的詳請連日來都在商討中，當細節落實後，定會向社區公佈，而其中最重要的，是要落實政府能夠提供多少劑疫苗給予亞裔社區接種診所。

根據州衛生局的時間表，8日開始會分4期為本州65歲以上長者接種疫苗。首批是80歲及以上的長者；下星期一（15日）起會是75歲及以上人士；再下星期一（22日）起會是70歲及以上人士；65歲及以上人士將由3月1日開始接種。衛生局人員呼籲只有是合資格的人士才登記，希望未到時間的長者忍耐一下。

同時，衛生局指出，預約者未必即時能指派一個接種日期，有些人可能要等幾個星期，主要因為聯邦政府供應給本州的疫苗數目不足，目前仍未能為所有合資格的州民接種。

至於接種場地方面，在波特蘭地區的主要接種場是俄勒岡會議中心和國際機場，在西林區則是Oregon State Fairgrounds。早前有消息指，多家藥房將會提供接種疫苗服務，州衛生局表示，估計本周五，將有13,000劑疫苗分派到全州133家藥房，但詳情仍有待公佈。

有些長者認為疫苗對他們非常重要，應安排在眾多人群之前；但也有長者因顧慮其安全性而不願接種疫苗。有眾多華人入住，位於Powell 街的老人公寓，衛生局上周派人為公寓的長者們接種疫苗，但卻有華人長者擔心不安全，放棄了這個接種的機會。

實驗證明，目前的所選用的疫苗，有效率高達94%。至於接種後出現的反應是正常的，這包括注射的部位出現腫痛、發燒、發冷、疲倦和頭痛等。臨床測試顯示，大部份接種疫苗後出現的反應都是溫和的，只有極少數出現強烈的反應。

今天本州的單日新增確診病例有305宗，這是自去年10月中以來出現最低的數字。而新增死亡只有一人。三縣城的新增確診病例分別是：麥魯瑪縣66宗、華盛頓縣51宗、卡加瑪士縣27宗。仍需留院診治的新冠病人有221人，其中55人需入住監護病床。

截止今天，全州累計確診病例有147,419宗，累計死亡人數有2,024人。