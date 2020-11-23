今天確診1,517宗　再刷新昨天的紀錄 曾是確診者勸喻民眾：你們醒來吧！

（本報綜述）今天本州的新增確診數字1,517宗又再打破昨天的新紀錄，死亡人數只有1人。其中麥魯瑪縣就有516宗，佔了超過總數的三分之一；緊隨的是卡加瑪士縣207宗，馬里恩縣183宗及華盛頓縣128宗。

目前本州正處於州長頒佈的凍結令下，在連續數天出現破紀錄的新增確診病例的同時，有州議員、商家和民眾均走出來反對州長這命令。

今天就有數百名州民到西林州府大樓外示威，表示反對州長的凍結令並支持特朗普。示威者表示，州長這命令嚴重破壞本州的經濟，而民眾的精神健康也受到極大的困擾，他們希望告訴州長，已受夠了，希望州長能停止這樣做。

州長指出她所作出的決定都是有科學和數據的支持，州長說：現實很明顯，這不是在玩的，我最大的目的是保留有更多醫院的床位和有足夠的醫護人手，藉此確保州民有安全有健康。

另外，今早有一些配備武裝的人士，集結在州長的住所外，表示不滿！

有新冠病痊瘉者在接受本地媒體訪問時指出，看到這情況，他都不知道可說些甚麼，只能說聲，你們醒來吧！

亞里奧納女士在3月時接觸到病毒，至今已有250多天，但她仍未能完全康復過來。她指出她清楚知道新冠病毒對人的影響，她含淚地說：我知道這種病毒是如何破壞我們的生活質素。我真的不想看到任何人經歷這事。亞里奧納估計未來的情況會更差。

亞里奧納說：現在的俄勒岡州確診人數正在迅速增加。我恐怕確診者得不到所需的幫助，我認為在接下來的幾個月中，甚至在接下來的30天裡，這將變得非常悲傷和毀滅性。

弗雷辛也表示同意了。弗雷辛年初在訪問日本後確診，她是最早減染新冠病毒的人之一。 她說看到數字變得越來越糟糕，她感到非常沮喪。她說還要死多少人，才能令那些仍不相信的人改變主意呢？

隨著節日的臨到，弗雷辛呼籲民眾在聚會前要三思和考慮一下那些必需行業的員工，特別是醫生和護士和那些不能留在家中，要上班為民眾提供服務的人士。弗雷辛：那些對不准聚集和待在家裡的命令感到不滿的人，他們對這些工作人員極不尊重。

州衛生局再次呼籲民眾取消與大批家人和朋友的室內感恩節慶祝活動。官員說：最安全、最聰明和最有愛心保護你所愛的人的方式是：將感恩節的慶祝限制在6個人以內，最多來自兩個家庭的成員，將今個假日成為你的一個美好回憶而不是遺憾！