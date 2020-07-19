今天添加353宗確診麥縣有87宗最新報告建議某些縣城應立即封城兩星期！



（本報摘要）一份由俄勒岡州消費者權益保護小組新近發行有關本州36個縣的疫情報告中，建議有8個縣城應該立即封城最少兩星期。

這份報告指出，有些縣城的疫情似乎已失控，無法追踪源頭。報告中提出那8個縣城主要集中在本州的東部。同時，在報告中亦警告，另有12個縣城將出現疫情失控的危機，包括大波特蘭地區的麥魯瑪縣，華盛頓縣和卡加瑪士縣，並凍結這12個縣的重開進階。另外報告亦指出全州應關閉所有酒吧和餐館的堂食服務。

報告指，其他的州，包括加州，德州，紐約州和佛州等，都認識到在目前的疫情傳播的情況下，某些行業是絕對不能安全地營業的，從而包括了酒吧和餐館。在沒有任何禁止州際旅行禁令或在本州邊界有嚴格的檢疫程序下，全州的酒吧和室內放置服務都應該停開，直到該病毒在全國范圍內得到控制為止。

俄勒岡州今天的新增確診有353宗，新增死亡有3宗。全州逐步的確診有14,149宗，其中有最多確診個案的是

麥魯瑪3,369宗，

華盛頓縣有2,151宗，

馬里恩縣有2,039宗，

烏瑪提拉縣有1,262宗，

卡加瑪士縣有1,111宗。

全州累計的死亡人數已達257人。

如想接受免費病毒測試的人士，在大波特蘭地區有以下的地方：

麥魯瑪縣東區健康中心

（600 NE 8街，格利森市）

時間：週一和周四，早上9時至下午3:45；

預約電話：503-988-8939（不預約也可，等候時間會遵循）

OHSU的流動檢測站，優先處理無保險人士和有色人種：

北區：在波特蘭博覽中心

（海軍陸戰隊北路2060號，波特蘭博覽中心）

時間：週一至週六：上午9時至下午4時；

西區：希爾斯伯勒體育館高登·費伯娛樂中心

（NE世紀大道4450號。）

時間：週一至週六：上午9時至下午4時

無需預約，查詢電話：1-833-647-8222，為2歲或以上有新冠病徵人士，或者高危的無病徵人士，又或者懷疑被感染人士服務。

沃爾格林檢測中心

要先到其網站填表登記

https://bit.ly/3099M9D

Rite Aid藥房，任何18歲人士，有病徵與否，替代預約檢測

514 NE 181st Ave.，波特蘭

11190 SW Barnes Road，波特蘭

12575 SW Walker Road，比弗頓

預約必須到藥房的網頁www.riteaid.com登記

時間：週一至週五，上午十時至下午8時

週六日，上午10時至下午5時