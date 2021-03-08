今天新增211宗確診　0死亡 州長接種強生疫苗　以釋公眾疑慮

（本報綜述）本州疫情似乎已受控，每天的數字均可維持在低水平，今天（7日）在州衛生局每天公佈的數字中，新增死亡人數是0，新增確診有211宗，全州累計死亡人數維持在2,296人，確診病例157,285宗。

三縣城的新增確診數字分別是：麥魯瑪縣23人，華盛頓縣20人，卡加瑪士縣26宗。

目前需留醫診治的新冠病人有116人，其中34人要入住監護病床。

至於在疫苗接種方面，全州已接種了超過114萬劑疫苗。

一直被批評未有接種疫苗布朗州長，終於在周六接受了只需一針的強生疫苗。

布朗州長表示，自美國食品和藥物管理局（FDA）在2月27日批准強生疫苗作緊急使用後，不斷有謠言質疑其功效，她接受強生疫苗是要展示給各界看，這疫苗同樣是安全和有效。同時這疫苗只需打一針就夠，對州民來說更為方便。

州長又提到，她的辦公室經常聽到有人說，如果疫苗真的是安全，為何州長自己又不接種呢？州長說：我再一次向俄勒岡州民保證，他們應該對目前的三種疫苗有信心，任何一款疫苗都能保護自己和親人。

布朗州長說到，在過去的幾個月中，俄勒岡州的疫苗接種工作已大大擴展，至目前，平均每天可為民眾接種超過20,000劑疫苗。