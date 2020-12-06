今天新增確診1,847宗 麥魯瑪縣佔400宗
（本報綜述）今天（5日）的單日新增確診病例有1,847宗，有24人死亡。無論是確診或是死亡的數字都屬於極高。這些確診病例主要來自本州36個縣的32個縣，而人口最多的三縣：麥魯瑪縣400宗，華盛頓縣312宗和卡加瑪士縣80宗，總數792宗，成為所有地區之冠。其他還有西林市所有的馬里恩縣193宗和俄勒岡大學所在的Lane 縣有135宗，也是不容忽視的。
截止今天，全州總確診病例共有83,243宗，死亡人數1,027。
今天死亡24人的年齡由59歲至97歲，其中有6人來自麥魯瑪縣，4人來自卡加瑪士縣。住院人數有556人，其中有118人需住在監護床位。
州衛生局在昨天的新聞會中透露，本州將於2021年1月推出智慧手機應用程式，透過程式，民眾可了解近期是否接觸過新冠確診病例，民眾設置或下載程式後就可接收手機提醒。州府鼓勵民眾使用程式，配合市府抑制疫情擴散，並稱該程式會保護用戶個人隱私信息。目前這程式正在俄勒岡州立大學內進行測試。
使用程式的人士，更可直接透過手機輸入是否有確診，而這消息將直接到達所有可能有接觸過人士的聯絡，而無須先收集或是分享任何的個人或地點資料。
類似的程式已在其他州和城市使用中，俄勒岡州則要到明年才推出，州衛生官員表示，遲到沒問題，最重要是確保民眾的安全。