今天新增確診數字457宗　有史以來的高



（本報綜述）今天的新增確診個案突然飆升到457宗，打破了過去最高的紀錄，成為俄勒岡州單日新增確診個案最多的一天。上次最高的紀錄是在國慶假期後的437宗。

今個星期內，單日的新增確診數目，每天都在增加，到今天（25日），加入在Clatsop縣的太平洋海鮮公司發生疫情集體爆發，工廠內的員工及家人共有75人確診，導致今天的新增數字破了紀錄。今天的死亡有3人。

州流行病學家西德林格醫生指出，確診大增原因是與本州的多場山火有關。民眾被迫撤離家園，在外彼此靠近避難；另外隨著大學開課，大量學生回校報到；再加上有民眾不顧社交距離的指引而參加聚會等。

西德林格醫生亦證實，本州出現了今年首宗流感個案，並指出這將令疫情變得更複雜。

西德林格醫生表示，衛生局非常關注這數字的飆升，他呼籲民眾務必要繼續遵守保持社交距離、戴口罩、勤洗手、不參與人多的聚會等指引來保護自己。

今天有最多確診個案的縣城分別是：Clatsop 縣73 宗、麥魯瑪縣62 宗、馬里恩縣58宗、華盛頓縣51宗、萊恩縣50宗等。

截止今天，本州累計確診有32,314宗，累計死亡有542人。全州共有661,334名州民接受過病毒測試，本州的確診率仍是全國最低之一。

全州確診的年齡分佈如下：

0-9歲：1,514人；10-19歲：3,355人；20-29歲：7,003人；30-39歲：5,723人；40-49歲：5,264人；50-59歲：4,110人；60-69歲：2,578人；70-79歲：1,574人；80歲以上：1,173人。