今天下午，波特蘭市長惠勒命令本市下半旗，向亞特蘭大事件的死者致哀，同時，波特蘭市議會就反亞裔種族仇恨事件作出以下聯署，

簽名的有泰德．惠勒市長，及四位市議員：喬·安·哈迪斯蒂（Jo Ann Hardesty）、馬普斯（Mingus Mapps）、卡門．盧比奧（Carmen Rubio）、丹．瑞安（Dan Ryan）

波特蘭市議會對3月16日發生在喬治亞州亞特蘭大市有8人被謀殺感到不安和恐懼。目前警方仍在調查這案件中，但我們知道兇手是一名白人，而8名受害者中有6名是亞裔人士，及除一人外其餘全是女性。

我們尚不了解此案的所有事實，但我們確實知道，受害人的身份意味著這罪行深深影響了全國的亞太裔美國人社區，尤其是亞裔女性。這種罪行令整個社區感到不安全。

我們譴責由仇恨和歧視引發的事件。看到在全國、本州和本市針對亞太裔美國人的歧視和仇恨事件，正在令人不安地上升，這是我們要反思的時刻。我們譴責助長這些犯罪行為的種族主義和仇恨。

在波特蘭，我們看到至少有兩宗發生在本年一月在公共交通工具上攻擊亞裔美國人的事件。近月，翡翠區和82街一帶針對亞裔商戶的破壞行為有所增加。根據「停止仇視亞太族裔」組織的統計數據，最近一年來全國各州共出現3,800宗針對亞裔的種族仇恨事件。

同時，我們見到政界人士，包括前總統特朗普，自大流行開始以來，就以仇恨和種族主義的言詞針對亞裔美國人。言詞很重要，仇恨和侮辱性言論會助長種族主義意識形態。

我們與亞太裔美國人社區站在一起，並譴責所有由仇恨，歧視和種族主義驅使的活動，我們在這裡支持您。