今個周六波特蘭市中心歡迎您　 免費咖啡　免費停車　

(本報訊)波特蘭商業聯盟為了吸引遊人到市中心活動,從而幫助市中心的商戶,特別在這個周六提供免費停車,到來的市民和遊人均可享用免費咖啡,欣常五光十色的節日燈飾,和充滿節日氣氛的櫥窗佈置。

市中心經過多月來的示威破壞加上疫情的影響,商戶可以說是慘淡經營。惠勒市長就曾表示過會協助波特蘭市中心重拾往日的繁華,重振經濟,再次成為遊客們喜愛的旅遊勝地之一。藉著聖誕新年等節期的來臨,波特蘭商業聯盟與多間商戶和機構攜手,希望一洗市中心頹廢的景況。

免費咖啡

位於二街(824 SW 2nd Ave.)的40Lbs. Coffee Bar (40磅咖啡吧)在今個周六上午9時在下午2時,為遊人提供免費咖啡。

免費停車

市中心的Smart Park 停車場在12月的每個周六均為遊人提供免費停車,讓市民可以在市中心到喜愛的商店消費,支持他們。

波特蘭冬日樂園項目(Winterland PDX)

這是一個由波特蘭發展處、旅遊局、市中心清潔安全組織與本地藝術家Mike Bennett 合作的櫥窗藝術尋寶項目,旨在鼓勵市民到市中心不同的小商店消費。一班藝術家為不同商店設計櫥窗裝飾,並會在明年一月拍賣這些裝飾,為本市多個文化藝術組織籌募經費。

Polka Dot Downtown

Polka Dot Downtown在波特蘭市中心設立100多個彩色圓點。這些提醒民眾保持社交距離的圓點,不單能點綴市中心,也成為表演者的小舞台。

明天就做足安全措施,到市中心享用咖啡,到喜愛的商店購物,幫助振興經濟吧!

另外,市政府特別設有ShopSmallPDX.com網站,列出市內由本地市民經營的商戶,鼓勵民眾到本地的小商戶消費,用愛心支持他們渡過難關。

如你是小商戶,也想加入這個本地商戶名單內,可到該網站點擊Add your business to the directory。