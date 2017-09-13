人民幣狂升 終結11連漲 匯率跌破6.5

（綜合報導）自2005年人民幣匯率形成機制改革以來，人民幣對美元匯率中間價「最長連漲時間」定格在了11個交易日。人民幣兌美元連續11個交易日升值，突破6.5關口，創下去年5月來的新高。去年底換2萬美元現虧9000元人民幣。不過，人民幣兌美元12日中間價報6.5277，較上日中間價下調280點，終結11天連漲。專家建議，出境遊、留學等人士，可及時購匯。

12日，中國外匯交易中心公佈的人民幣對美元匯率中間價為6.5277，下調280個基點，創今年1月9日以來逾8個月最大調降幅度。

人民幣中間價此前連續調升11個交易日的漲勢宣告結束，未能繼續創造歷史紀錄。

在當天外匯市場上，在岸、離岸人民幣對美元匯率亦有走低。截至北京時間9時50分，在岸、離岸人民幣對美元匯率分別跌超200個和100個基點，落入6.54和6.55區間。

中信建投分析師黃文濤表示，儘管中國央行今年以來一直在遏制人民幣貶值預期的生成，但在央行追求人民幣匯率雙邊波動的背景下，人民幣匯率出現持續的單邊升值可能也與央行的目標相悖。從目前來看，匯率水平可能仍在央行合意的政策區間內，央行可能更傾向於通過放鬆對外匯交易的管制，以市場手段使外匯供求趨於平衡。

黃文濤認為，短期來看，對匯率影響最大的仍在於市場與央行間的博弈。在人民幣中間價參考「前日即期匯率+一籃子匯率變動」的雙錨制建立後，美元的波動又對人民幣匯率起到了錨定作用。因此，在目前央行希望人民幣雙邊波動的背景下，其走勢在很大程度上仍將取決於美元指數。

「人民幣匯率即將跌破7」的預言猶然在耳，誰又能想到，僅用8個月時間，人民幣兌美元匯率就從今年年初的6.9498元一路攀升至11日的6.4997元，累計上漲達到6.12%，甚至跑贏部分銀行半年期理財產品的收益。這無疑給部分企業和個人造成了不小的影響。

民生證券研究院執行院長管清友直言，有的企業因為看貶人民幣損失幾千萬，拉低了財報利潤增速四個百分點；虧損數億的企業也有。此外，個人購匯行為也受到影響。某國有銀行理財經理說，去年底曾迎來一波個人購匯的小高潮，很多在半年後、甚至一年後才有美元需求的客戶都選擇提前購匯，理由都很簡單，想為日後購匯節省成本。

北京某金融公司的蘇曉就是其中之一，她在去年底就以1：6.94的匯率購買2萬美元的外匯，共計支出人民幣約13萬8800元；若以11日的匯率換算，只需要人民幣12萬9800元，會至少比之前節省9000元人民幣。

人行近日宣布，自9月11日起境內外金融機構開展代客遠期售匯業務需繳納的外匯風險準備金率自20%下調為零；同時，境外人民幣業務參加行和清算行作為存款人的資金不再有存款準備金要求。

平安證券研究報告認為，在貶值預期基本扭轉的情況下，人民幣再度迎來匯改窗口期。對於匯率走勢，官方更希望看到的是能夠客觀反映基本面的相對平穩的雙向波動態勢，以較好地輔助企業的對外貿易與投融資情況。

中國金融期貨交易所研究院首席經濟學家趙慶明建議，有美元剛需的群體可及時購匯，比如即將出境旅遊、購物、留學的群體。但如果是美元投資，建議金融資產較多的投資人可從資源配置的角度來做投資組合，綜合降低投資風險。