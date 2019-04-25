人口普查顯示，波特蘭地區人口增長已大幅放緩

（本報綜述）根據美國人口調查與統計局最新的調查顯示，波特蘭地區十年中期的人口增長突然大幅放緩。2018年大波特蘭地區的人口增長率僅為0.9%，即每週約有430名新居民，這數字僅是2016年的一半。

因此，波特蘭在全美人口增長最快的100大都市排行榜中的排名下降，從2016年的第24位下跌到去年的第42位。數字顯示本地區每個大縣城的人口增長都出現放緩，尤以麥魯瑪縣的增幅下降得最嚴重。

人口普查局將以下的縣城再算在大波特蘭地區內：包括俄勒岡州的麥魯瑪縣，華盛頓縣，卡加瑪士縣，哥倫比亞縣和Yamhill縣，以及華盛頓州的克拉克（Clark）和斯卡馬尼亞縣（Skamania) ，這區的總人口2,478,810。

人口估計不是一門精確的科學，這與每十年的人口普查不一樣。人口普查是透過每戶訪查而得到數據的；人口估計的數據則自出生和死亡記錄，收回的納稅表，批出的住房建築許可證和入學率等。波特蘭州立大學人口研究中心的一位教授指出，這個估計數字似乎略低，但同意本市的人口增長速度已大不如前。

經濟學家表示，本市的經濟發展已超出了本來的能力，這已令招聘減少，導致更少的人前往俄勒岡州工作。移民或移居是本市新居民的主要來源，沒有工作機會，移民固然會減少，所以本市人口增長放緩是在預期之內。

另外，本市的出生和死亡率相若，所以主要人口增加就得要靠移民。出生率低，居民預期壽命創新高的情況下，經濟學家指出，長遠來說，勞動人口不足將影響本市的經濟發展。

有經濟學家Tapogna指，在招聘人手方面，波特蘭市與其他的大都會城市競爭激烈，本市住屋成本高企及中等收入工種缺乏等情況下，將不利於本市的經濟發展。Tapogna認為，如過本市不善監管房屋政策，允許房價不斷上漲，這將導致本市不能有效的支援教育或其它的公事務，結果就難與其他城市競爭。

以歷史的標準來衡量，波特蘭市的人口增長依然強勁。在過去20多年，平均每年有30,000人。

本市其他人口增長最快的縣城首推Crook 縣的Prineville 市，這也是全國人口過萬的縣城中，第38個增長最快的。第二是Deschutes 縣，全因Bend市住屋成本大增，令到原來的低收入居民紛紛遷移至此，再加上城內新建的數據中心和太陽能工廠等，令就業大增，也構成其經濟發展蓬勃。

川普上任以來不斷緊縮移民政策，4月稍早才說美國無法再接受更多移民。但人口統計學家指出，維持移民流入是防止美國人口老化的關鍵，美國社會若高齡化，政府花在銀髮族身上的錢將占去大量聯邦預算。

據美國人口普查局數據，大約10年前結束的經濟衰退造成工作機會銳減，人們生活也不寬裕，搬家的可能性大大減少。但隨著經濟復甦，更多人經濟有了保障，有能力為自己尋求更滿意的居住地。

在不少城市人口下降的同時，鄉村地區卻越來越受到青睞。根據人口普查局的數據，去年居住在非都會區或鄉村的人數增加了37,000人，儘管數字並不大，卻與經濟蕭條剛結束時人們紛紛從鄉村搬到城市的現象形成了鮮明對比。

全美最大的三個都會區－－紐約、洛杉磯、芝加哥都在2017到2018年間出現人口減少。由於隨著都市居住成本高漲，其他地區又出現了更多工作機會，很多人都選擇逃離城市。

不過外國移民也是出現這種現象的因素之一。從前多數外國移民都偏愛紐約、洛杉磯等地，但現在有更多移民選擇達拉斯等郊區。

而從新增居民數量來看，全美新增人口最多的10個縣，有9個都來自太陽帶，比如德州、亞利桑那、加州、內華達、佛州。只有一個例外是西雅圖，當地的科技業發展帶來了近50萬居民。

根據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）今天公布的數據