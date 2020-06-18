人口普查局9月將為無家人士完成普查

（本報訊）由於新冠疫情在美國全國蔓延，令到整個人口普查的時間表要推遲，而原定再三月底進行的無家人士普查行動被迫延後到9月22日至24日。

在這三天內，普查局將派出受過專門訓練的人口普查員，到庇護所、熱食廚房、定期流動餐車以及人口普查局確認的流浪人群戶外睡覺地點（例如橋底下）和通宵開放場所（例如鐵公路轉運站和24小時自助洗衣店）統計無家可歸的人。

9月22日至24日這三天,普查局將派出受過專門訓練的人口普查員針對庇護所，熱食廚房，定期安排的流動餐車以及人口普查局確認的流浪人群戶外睡覺地點（例如橋底下）和通宵開放場所（例如鐵公路轉運站和24小時自助洗衣店）等，統計無家人士。

為了收集無家者的數據，人口普查局正在與為這些群體提供服務的供應商、相關團體和組織進行協商，並根據不同地區針對新冠病的不同要求，彈性調整運作方式。人口普查局還與上述的機構和供應商合作，利用他們既有的名冊來確保這類群眾能完全被統計在內。負責執行這項外勤工作的人口普查人員將遵循聯邦、州和地方公共衛生和健康機構的指引， 使用個人防護裝備並遵守社交距離的原則。

無家者是人口普查範圍中一個重要的統計數據。一個完整和準確的人口普查數據，最終可讓那些為無家者提供服務的機構，獲得更多的撥款來為這群體提供更好的服務，並獲得更多的食物和庇護住所的選擇。

更多信息，請訪問2020census.gov