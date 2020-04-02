人口普查因應疫情　頒民眾響應立即填表　減低普查員上門協助填表



（本報訊）不到一個星期之前，2020 年人口普查已全面展開，邀請持續送達全國各地的郵政信箱。截至今天上午，已有 1100 多萬住戶回答了人口普查。美國正在努力塑造我們的未來，確保算上所有家庭和社區。

從4月1日開始，為了支持關於我們可以做些什麼來幫助減緩冠狀病毒傳播這項工作，2020 年人口普查的外勤操作將暫停兩週，一直到 2020 年4 月 1 日。人口普查局正在採取這一步驟，以幫助保護美國公眾、人口普查局僱員以及每一位處於臨時人口普查員招聘程序的人的健康和安全。

在外勤操作暫停期間，人口普查局將繼續評估所有 2020 年人口普查工作。如果需要做任何額外的調整，人口普查局將廣泛而迅速地通報這些變化。

5 月下旬，全國的人口普查員將開始走訪尚未回答 2020 年人口普查的住戶，以幫助完成人數普查工作。在持續監測新冠狀病毒暴發演變的過程中，我們將根據需要調整人口普查員和問卷調查工作，以遵循聯邦、州和地方衛生當局的指導方針。

我們強烈鼓勵公眾使用台式電腦、筆記本電腦、智能手機或平板電腦在線回答 2020 年人口普查，也可以通過電話或郵件回答。每個人都應該在收到邀請後儘快回答 2020 年的人口普查，當他們完成後，即可以確保他們的朋友、家庭和社交網絡都理解回答的重要性。

回答人口普查從來沒有像現在這樣容易，2020 年人口普查將準確地算上每個人。我們認識到，許多人計劃通過電話或紙張等其他回答方式參與 2020 年人口普查，這也是 2020 年人口普查的設計如此靈活的原因。

2020 年 3 月 15 日，隨著領導層採取措施保證學生和教師的安全，人口普查局宣布了幾項對團體住所/集體宿舍操作的調整，以適應最近大學校園的日程變化。

對於 2020 年十年一次的人口普查之外的所有其他人口普查局住戶和經濟問卷調查，人口普查局的工作人員將開始使用電話取代面對面的訪談。需要親自訪談的情況很少也很有限，在必須親自面對面訪談的情況下，我們與公眾衛生當局密切合作，以確保每次訪談都能安全完成。

我們再一次鼓勵大家今天就在網站 2020Census.gov 在線回答。由於美國人民的靈活性和支持，我們將實現完整而準確的統計人數，幫助作出醫院、道路和緊急救援服務等方面的資金決策。受訪者也可以撥打邀請函上提供的電話號碼，或者在收到紙質表格後通過郵件回答。