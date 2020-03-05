人口普查即將展開 確保華人全民參與 同源會周六辦講座 盼更多華人參與並了解其重要性

（本報訊）2020年是美國政府機構美國人口普查局每10年一次的全國人口普查，統計在美國生活的每位成年人、嬰兒和兒童，包括公民和非公民。普查也會記錄每個人的年齡、性别、居住情況等細節。每年數千億美元的聯邦資金，根據人口普查資料用於各州的醫院、消防部門、學校、道路和其他資源的分配。你的參與將影響你未來十年的生活。

對這個如此重要的活動，人口普查早在年初已在社區展開教育的活動，並特別用多種語言作宣傳，並在社區召募人員並提供訓練，務求不同族裔的每一人都能明白人口普查的重要性，和參加普查。

為此，波特蘭同源會特別在今個周六（7日），由上午11時到下午1時，在李氏公所（1101 SE Salmon St #100, Portland）舉行解說會，歡迎各界出席，了解什麼是人口普查。解說會將用英語和廣東話進行。

同源會亦照顧到西區的朋友，另一個解說會將在3月28日，由上午10時至下午12時半，在比弗頓圖書館內（Beaverton City Library Auditorium)地址：12375 SW 5th St., Beaverton。解說會將用英語和普通話進行。

歡迎各界出席！