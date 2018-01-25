亞馬遜新總部 20個城市入選　波特蘭不在其內

（綜合報導）亞馬遜日前宣布，新總部「HQ2」第一階段選拔已從238個城市當中選出20個候選名單。包括華盛頓首府、紐約、波士頓、芝加哥等熱門城市皆入選，大波特蘭地區申請的三個城市全被否出局，他們包括波特蘭市、比弗頓市及Milwaukie市。外界估計第二階段評選重點將放在各地政府提供的減稅優惠。

去年10月亞馬遜宣布公開徵選新總部地點後，立刻在全美各地掀起戰火，因為亞馬遜預計新總部將為當地創造5萬個工作機會，平均年薪在10萬美元以上，且未來20年內亞馬遜還將在當地投資超過50億美元。

去年報名第一階段徵選的238個城市不僅涵蓋美國43州，還包括波多黎各、墨西哥及加拿大等國城市。亞馬遜從中選出的20個候選名單除了紐約、波士頓、芝加哥及邁阿密等知名城市之外，也包括印第安納波利斯及哥倫布市等中西部城市。加拿大多倫多則是唯一一個入選的海外城市。

報導指，企業總部徵選活動的最終評選階段通常費時3到6個月。在這段期間企業將派員到各地進行實地考察，並與股東商討各地政府提出的優惠方案。由於亞馬遜第一階段選出的20個城市大多兼具便利大眾運輸系統及豐富科技人才，因此企業顧問普遍認為第二階段評選的重點將落在各地政府提出的減稅優惠。

邁阿密市長索瑞斯（Francis Suarez）便公開表示：「我相信亞馬遜將受惠於本地友善的商業環境、世界級機場及海港，以及優異的天候環境。」此外，邁阿密所在的佛州政府不課徵企業稅對亞馬遜來說也是一大利多。

同樣入選的紐澤西州紐沃克也宣稱，只要亞馬遜在當地興建新總部，未來可望獲得70億美元減稅優惠。位於馬里蘭州的蒙哥馬利郡也表示，馬里蘭州減稅優惠規模超過50億美元。

在波特蘭市提出的申請中，以百老匯走廊區內的前郵政總局舊址和周邊的地產作為提供亞馬遜在本地發展的據地，但負責這一區發展的發展局卻沒有提供任何的減稅優惠。

有市民認為波特蘭未能成功入圍，是發展局不願提供減稅優惠所致。

無論如何，亞馬遜並沒有停止在本州的發展。早前本地報章已報導，亞馬遜的雲端服務AWS，剛簽下租約，租用市中心仍在建築中的百老匯大廈Broadway Tower內85,000平方呎用作該公司的辦公室，這一舉動令到亞馬遜在波特蘭市的業務，無論是員工數目，還是辦公室總面積，規模都增加了一倍。

據悉，亞馬遜的AWS是亞馬遜在2015年時斥資2096億美元收購的視頻處理技術開發。在此之前的4個月，亞馬遜的業務已經擴展到百老匯街1320號的新總部大樓，佔地面積約10萬1千平方英呎。

百老匯大廈（Broadway Tower）是一個19層的酒店和辦公室組合，一層是雷迪森紅酒店，第9層至19層一共擁有17.5萬平方英呎的辦公空間。竣工時間預計在今年的10月。

在1月初，該大廈的開發商，BPM房地產集團宣佈，已經將最上面的兩層租給了馬科維茨和博爾德律師事務所（Markowitz Herbold PC）。去年12月，就有消息稱，律師們已經在10樓簽署了一份租約，租賃面具為10萬平方英呎。

根據該大廈的營銷網站顯示，9層至13層也已經被出租，但租戶沒有被披露。這5層樓的總面積為84,981平方英呎。

不過，亞馬遜和其他知名公司經常會要求地產公司和房東簽署嚴格的保密協議，禁止他們對任何租賃交易發表評論。

AWS視頻元素公司共擁有400名員工，其總部位於百老匯1320號，擁有600名員工。