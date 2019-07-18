亞馬遜工作環境太差引抗議 發言人指抗議團體被誤導

（本報綜述）7月15日和16日是亞馬遜的Prime日，在這兩天，所有的亞馬遜會員都有資格以較大的折扣購買商品。不過，正當亞馬遜的老闆Jeff Bezos賺得盆滿缽滿時，大量的前員工，現員工和工會組織聚集在亞馬遜位於Hillsboro的分揀中心大樓(Amazon Sort Center)外抗議。

抗議團體要求亞馬遜提供安全的工作環境，更高的工資，更好的尊重和升遷機會。據反映，亞馬遜故意將大多數員工的工作時間限制在兼職範圍內，並以此為由不給員工醫療福利，而且工作期間也不給員工足夠的工作時間。

一名已經在亞馬遜工作了兩年的抗議人士稱，由於公司的工時限制，他經常在連續工作5小時後僅休息30分鐘就馬上又連續工作6個小時。整個過程都必需站著，如此高強度的工作無法讓人忍受。

抗議團體又稱，工人被要求在不安全的工作環境下像機器人一樣不停的工作，勞動強度大，身體長期受損傷的折磨，工資卻很低。

據稱，亞馬遜已被俄勒岡州職業安全與健康管理局(Oregon Occupational Safety and Health Administration)定為違反健康和安全規定。

亞馬遜發言人表示，該公司已滿足抗議者的要求。他們認為，不論是前員工，現任職員還是工會的領導，都被誤導了。抗議團體被一些組織利用來達到他們的目的。事實上，很多參與抗議的人士並沒有真正理解亞馬遜的員工待遇。

亞馬遜回應波特蘭抗議團體稱，作為一家公司，亞馬遜努力為全美的250,000名員工提供安全和優質的工作環境；為所有美國員工提供15美元的最低工資和很好的職業發展機會，行業領先的福利以及使用新興技術的實踐培訓。

亞馬遜進一步指出，他們鼓勵任何人將他們的薪酬，福利和工作場所與全國其他主要公司進行比較。