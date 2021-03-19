亞太裔聯盟聲明 在反亞裔事件加劇的情況下　對社區的一個呼籲



珍妮特．濱田（Janet Hamada）和凱瑟琳．霍爾特（Kathleen Holt）

濱田是《隔壁》（The Next Door）的執行董事，也是邁耶紀念信託（Meyer Memorial Trust）董事會的副主席。霍爾特是俄勒岡州亞太裔聯盟的臨時執行總監。

作為俄勒岡州的亞裔領導人，就近期針對亞太裔社區的仇恨和歧視事件激增的問題，我們不得不代表我們所服務的社區發聲和藉此起領導作用。

在俄勒岡州，我們就包括有兩宗人身攻擊事件：一宗是一對亞裔美國人母子在公車上被襲擊；另一宗在西林市一名正在前往雜貨店途中的威拉米特大學學生被襲擊。位於82街一帶和波特蘭市翡翠區的多家亞裔商舖遭到破壞。自2020年1月以來，俄勒岡州司法部的歧視熱線已收到99位亞裔美國人的舉報。這上升的數字，正好反映了令人不安的全國趨勢，從2020年3月至12月期間，停止仇恨亞太裔(STOP AAPI HATE)通報中心接獲有2800多宗仇恨事件的報告。

自從新冠病毒大流行開始以來，使用如“中國病毒”之類的詞語，以及國家和地方領導人企圖把亞裔美國人當作替罪羊等，都引發了恐懼和加劇了仇恨。正如白宮最近的一份備忘錄所承認的那樣，我們的政府有份擔當傳播反亞裔偏見的角色，並必須要採取行動去防止和處理這問題。

將亞裔美國人錯誤地描述為外國威脅，助長了人們對我們的敵意。那些做出暴力行為的人經常針對的是最脆弱的人群：年輕人，老年人和婦女。

不幸的是，歷史告訴我們，這種襲擊行為並不新鮮。在俄勒岡州土生土長的Minoru Yasui所面對的不公平，就是過去的族種歧視例子。Yasui是在俄勒岡大學獲得法律學位的首位日裔美國人。當時因參與抗議襲擊珍珠港事件後針對日裔美國人的宵禁令，他被剝奪了公民身份，並被單獨囚禁了九個月。美國最高法院最終確認了他的公民身份，但維持了有罪的判決。他於1944年從明尼多卡（Minidoka）集中營獲釋。

但他的故事也顯示了我們這國家如何認識到我們的文化和種族多樣性是美國的獨特優勢。 Yasui於2015年被追授總統自由勳章，這是俄勒岡州有史以來第一位獲得此殊榮的州民。

對於那些苦苦掙扎和恐懼的人來說：不論你的同學、陌生人或是企圖要威脅和破壞您生活的人對你說過或做過什麼，他們都知道您是屬於這裡的。

對於那些仍然對亞太裔美國人社區在俄勒岡州和美國社會中的地位感到困惑的人，請認清楚：我們是屬於這裡的，我們會留在這裡。

受到歧視事件影響的社區成員，可參考亞太裔聯盟APANO和波特蘭聯合反對仇恨組織的“抵禦仇恨資源指南”。並可透過www.reporthatepdx.com，撥打歧視熱線1-844-924-BIAS或到StandAgainstHate.Oregon.gov舉報事件。

我們的朋友、鄰居和盟友們，透過回應那些言詞、笑話、鄙視和那些引發暴力行為的言論，可幫助創建一個人人有安全的社區。Hollaback！與亞裔推進正義協會(Asian Americans Advancing Justice)合作，為推動「旁觀者干預仇恨犯罪」提供資源和培訓。

要建立一個更具包容性和公平性的地區，是需要我們與黑人，原住民和有色人種社區保持團結。我們呼籲所有俄勒岡人積極參與我們的活動，以使來自各個種族、文化和社區的人們得到安全、尊重和保護。

哥倫比亞－威拉米特聯合基金會首席執行官辛迪．亞當斯（Cindy Adams）移民與難民社區組織執行董事李寶查（Lee Po Cha）也是這評論的聯合著作人。

原稿來自：俄勒岡人報（Oregonian)