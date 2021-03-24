五月起可以在網上申請駕照更新 50歲以上暫免視力測試



（本報綜述）俄勒岡州運輸部門表示，從五月初開始，多數的本州居民可以在網上更新駕照，駕車許可證和各種身份證明等證件。

由於受新冠疫情影響，車管局（DMV）要處理的各種證件申請至今還是堆積如山，這項網上的服務預計可以幫助上千俄勒岡州居民省下親自前往車管局申辦各種證件的時間。

五月起，民眾就可到 DMV2U.Oregon.gov網站更新證件，只要填妥所需的資料，使用信用卡付費，就完成申請手續。然後，將收據打印出來作憑證。如遇到警察截車時，警方可透過網上查核你的資料。俄勒岡州運輸部表示，這項新服務對那些更換同樣款式駕照的州民來說是一大福音。等到五月後直接上網申辦，就不需要親自前往DMV了。

但是，如你要更新時要換領真實身份駕照（REAL ID）的話，那你仍然需要先預約後，親自到DMV 辦理手續 。

面對仍有很多州民未能趕及更新過期的駕照和證件，州運輸局給了寬限期。所有在2020年11月1日到2021年4月3日之間過期的車輛登記證，許可證和駕照等證件，將享有三個月的更新寬限期。同時DMV與州執法部門達成協議，在停車攔檢時，看到過期的情況，可酌情處理。

另外，為了加快處理證件更新的申請，在接下來的兩年，DMV將對網上申請的50歲及以上人士，暫免視力測試，待下次更新駕照時才需要再做視力測試。

根據DMV公佈的資料，五月起可以上網更新的駕駛相關證件如下：

－ 駕駛執照

－商業駕駛執照（攜帶危險物品或農用物品的車輛除外）

－身份證

－駕駛許可證

－摩托車許可證

－殘疾人高爾夫球車駕駛證

駕照上的“地址”與“器官捐贈同意紀錄”等兩項資訊也可直接在上網更改。

另外，上網更新或更改必須符合以下三項條件：

1 原證照過期不超過十二個月

2 原證件是持卡人親自在DMV申辦的

3 原前證件必須有效，未被停牌，也沒拖欠任何費用

最後提醒民眾，從今年10月起，所有的航班都要求乘客出示具有身分證明功能的文件才能搭乘，例如真實身份駕照、護照、或護照卡。民眾可以登錄網站 Oregon.gov/RealID 查看最適合自己的旅行身份證名證件。計畫搭乘飛機旅行，一定要確定持有有效的證件，以免造成不便。