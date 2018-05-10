（本報綜述）今年5月15日的初選，波特蘭市政府顯得非常熱鬧，多位候選人競選二個席位；而州政府方面，最為州民所關注的是州長的選舉，初選將決定誰代表民主黨與共和黨出選11月的大選，爭奪本州下任市長的職位。

選票已寄出，如仍未收到選票的選民，請與選舉辦公室聯絡。已登記選民的您，鼓勵你行使你的公民權，投出你手握的一票。選票必須於5月15日或之前到達選舉辦公室，選民可將選票放入選票收集箱，如郵寄者必須在5月15日寄到。

據州務卿辦公室的數字，本州已登記的選民共有260萬人，本州是一個以民主黨為多數的州，登記的民主黨選民有95.9萬人，共和黨選民有69.9萬人，獨立選民有12.1萬人及無黨派的有83.4人。在麥魯瑪縣，民主黨的選民數目更是共和黨的四倍。

在涉及黨派的競選中，每個黨派獲票最高的候選人將進入11月的大選。不涉及黨派的選舉中，在初選時獲票超過50%的候選人即當選該議席，否則最高票數的兩名候選人將在11月的大選中再賽。

在初選中只有已登記黨派的選民才能參與涉及黨派的競選，例如，登記成為民主黨的選民只能在州長的選舉中投票支持民主黨的州長。沒有登記任何黨派的選民只能參加無涉及黨派的選舉項目。

到今年11月的大選，所有登記的選民，無論是屬於任何黨派或是無黨派，均可投票選舉。

初選的重要項目：

州長：

現任州長凱蒂．布朗將競選連任，參選州長的民主黨人只有兩位，相信布朗將順利勝出，代表民主黨參選今年11月的大選。

布朗州長今年57歲，在州議會服務已有17年時間，曾在2009年至2015年擔任州務卿一職。2015年，當時的州長因醜聞自動請辭後，布朗隨即上任成為州長直至現時。在擔任州務卿期間，她推行了網上登記選民系統，使更多州民能不用出門也可登記成為選民，這舉獲得全國的讚許，及後在州長任期內推出透過駕照登記和申請系統，使州民自動登記成選民，讓登記選民的數字大增。布朗支持本州的勞工階層，簽署最低工資法案，令州民領到一個能養家的工資；她又簽署有薪病假法案，讓工人生病或是需要留在家中照顧有病家屬時，不會失去收入。她又通過法例，讓本州不同族裔的歷史寫入學校課程內，讓學生了解本州真正的歷史；她的健保法，讓本州95%成年人受惠，及所有兒童獲得免費健保。在槍擊案頻發的聲中，州長通過全美首個槍控法案。在教育方面，她所投放的是本州有史以來最大的教育撥款。在今次的選舉政綱，她提出一個為俄勒岡州未來作好準備的計劃，為市民提供職業技能訓練，讓州民擁有最新的就業技能，確保生活安穩。

至於共和黨方面，有10多名候選人，其中比尤勒（Knute Buehler）似乎領先其他的候選人，他籌得的競選經費遙遙領先黨內其他的候選人，與比尤勒競爭極烈的有退伍空軍伍德奇（Greg Wooldridge），在早期的民調中，在華盛頓縣比尤勒險勝，伍德奇則在Drochester 會議中勝出。至於共和黨的另一名候選人，來自Bend從商的卡彭特（Sam Carpenter） ，支持者一直在增。

比尤勒是一名醫生也是一名州議員，所持的觀點與極右派不一樣；反觀伍德奇和卡彭特，他們所持的觀點傾向支持特朗普政府，包括反對本州的庇護州政策。據早期的民意顯示，本州的民主黨人可能會傾向選出一名與特朗普相近的候選人。

波特蘭市議會第二席位

自2008年起尼克．菲士（Nick Fish）已出任市議員多年，雖然身患癌症，但仍參加競選連任。自發現身患癌症並接受化療後的幾個月，證明了他的治療並沒有影響到他作為市議員的職務，他負責的部門包括水務局及環保局。菲士獲得多位高級民主黨議員、選民聯盟及多份本地報章的支持。菲士多年來的政績，普遍受到市民的歡迎。他是一名關懷社區的議員，亦關注到本市多元文化的社區，今次他的競選網頁就用了五種語言，包括中文，讓不同族裔的選民更了解他的政綱。

至於他的對手Julia Degraw是一名社區的組織人士，她曾因積極反對雀巢公司在Cascade 水庫建瓶裝水工廠而為人所認識。她得到了不少環保和移民權利組織支持。

波特蘭市議會第三席位

在這席位已有20年的市議員Dan Saltzman 決定不再連任，使在今次的選舉中，可以說是最競爭最激烈的一個議席。參加競選這議席的有五位候選人，最注目的一位候選人是現任麥魯瑪縣議員的 Loretta Smith，在這五位候選人中，她是擁有最多從政經驗的一位。

洛雷塔．史密斯（Loretta Smith），今年53歲，出任麥魯瑪縣議員已有七年時間，她說參選市政府職位對她來說，沒甚麼太大的改變，只是進級到一個更大的平台來幫助市民。她說要確保長者們得到保護，為年輕一代鋪路，幫助創造更多就業機會，並會為弱勢社區爭取各項的權利。由於早前在縣政府的處事態度引起爭議，雖然擁有最多的從政經驗，但她卻拿不到本地兩家主要報章的支持。

對史密斯最有威脅性的對手是哈迪斯蒂（Jo Ann Hardesty），今年60歲，她是一名前任州代表和麥縣政府的高級政策分析師，她亦是一名以「敢言」為人所熟悉的社會積極份子，她最關注的是波特蘭市的警力和警察的暴力和不公平對待有色人種的問題。她說，與其他候選人主要的分別是，在過去28年，她一直為這個社區努力爭取，而她最關心的是波特蘭的市民而不是她的職位或名聲。為加快可負擔房屋的建設，她建議不批出豪宅的建築許可證。她希望波特蘭市的未來發展能讓有色人種社區受惠。

她多番強調要確保所有市民的聲音都會被關注，她指出沒有理由市議會會議不能在傍晚時份才舉行，讓更多勞工階層的市民參與市政府的事。她獲得本地主要的兩份報章的支持，她的政綱是要解決住房問題，服務未受關注的社群，警察改革及氣候行動等。她獲得了波特蘭教師協會及俄勒岡州基本權利的支持。

其他候選人包括：

巴爾德拉馬（Andrea Valderrama），29歲，在波特蘭市政府工作有六年時間，現任市長的高級政策顧問，她是五位候選人中唯一一位有在市政府工作經驗的候選人，她已是二度出任David Douglas 大偉道格拉斯學區校董會成員。她說，她亦是唯一有子女就讀公校，明白雙語和雙文化的背景，要為移民和難民發聲。她目前協助市長處理有關本市的房屋、經濟發展、平等政策，及之前協助前市議員Steve Novick 處理有關運輸、政府事務政策及家庭友好政策等。她說，過去六年在市政大樓內的工作，看著市內有這樣多的問題要處理，讓她有第一手的挫敗感經歷。她表示如當選她承諾會改善學生的畢業率，有智慧地投放在可負擔房屋項目和幫助露宿者入住臨時居所。

威廉姆斯（Felicia Williams），現年40歲，目前在一間生科公司擔任商業主管，曾服役空軍，也是波特蘭市中心街坊會會長，今次是她首次參選。她表示在過去，她一直關注市政府的事務，且花了不少時間了解政府過去的記錄，明白本市的城市重建政策及社會運動如何塑造出現時的波特蘭市。她聲稱要為波特蘭市帶來有效的領導方式，她說，要有效地改變現狀，波特蘭市政府必須要改變政府的架構，分區管治。她強調她會將重點放在財政預算上，協助解決露宿者、公共安全、宜居性、住房和防備地震等問題。

埃蒙斯（Stuart Emmons），今年64歲，他是一名建築設計師及城市規劃師。今次是他第二次參加競選市政府的職位。他聲稱他是一名房屋專家，有一個從未有人嘗試過的解決露宿者問題的方法，他稱之為波特蘭住屋計劃，按這計劃的構思，只需四年時間，本市的露宿者問題就能得到解決。他表示，他要為露宿者發聲。

麥魯瑪縣議會第二席位

由於史密斯（Loretta Smith）辭退職務參選市議員，令到這席位縣空，共有四名候選人競選這一席位，主要領先的候選人是Susheela Jayapal，他是Adidas 的前律師，倡導要建造更多可負擔房屋，並支持移民和難民。他獲得不少的支持包括前州長Barbara Roberts。

他最強勁的對手是Maria Garcia，一咖啡店的店主。支持她的有多個倡導人權的人士和本地兩家主要報章。

其他候選人包括：

Sharon Yvette Maxwell，一名承包商，擔任多個當地諮詢委員會的委員，她得到前州參議員Avel Gordly的支持。

Bruce Broussad，他是一名越南老兵，前波特蘭觀察報的發行人，曾在2016年參加波特蘭市市長競選。他並沒有獲得任何機構的認可支持。

俄勒岡州勞工部長

這是一個無黨派的職位。候選人有：

民主黨的Val Hoyle ，她說俄勒岡州一定要發展經濟和為未來創造就業。她在2009至2016期間擔任州代表，曾在2016年參選州務卿競選，她獲得前州長Barbara Roberts，國眾議員Peter DeFazio，參議員Ron Wyden 和Jeff Merkley 及多個勞工團體的支持。

Lou Ogden屬共和黨人，他是現任Tualatin 市的市長，他說，未有遵守法例的公司，我們要令到他們遵守法例，而不是要重罰甚至不讓他們從商。他的支持者包括多位共和黨人，包括眾議員Greg Walden。