五名華人涉蘋果禮品卡詐騙案被捕 一涉案人士稱無辜 被捲入其內皆因代購

（本報綜述）大波特蘭地區近日破獲一起重大禮品卡詐騙案件，五名年輕華人被捕，警方搜獲300多台蘋果產品及一批已用完的禮品卡。Tigard警方目前就本案件與聯邦和其他本地執法機構進行緊密合作，提供重要舉證，以進一步調查。

本月14日，Tigard 警方聯同其他執法部門在取得多個搜查令後，分別在波特蘭、比弗頓及俄勒岡市多處地方搜查並拘捕懷疑涉案人士。

Tigard 警局的發言人表示，今次的行動是與過去數年來的詐騙手法一樣，有詐騙團夥隨機向特定人群打電話，要求他們付款，有稱是與欠社安款、稅款、政府款或緊急事故等等，然後誘騙受害人購買蘋果禮品卡來付款解決問題，並要求受害人讀出卡上面的號碼，騙子立即使用得到的禮品卡在大波特蘭地區，特別是在Tigard 市，購買蘋果iPhone，iPad，Watch，iPod等昂貴電子產品。他們聲稱自己是合法的電子產品經銷商，並伺機將產品運出美國。

分析稱，詐騙團夥比較善於使用高壓策略，強迫受害者在有能力反應前向其報讀信用卡，禮品卡等可立即消費的號碼。等到受害者意識到自己被騙時，往往為時已晚，銀行卡和禮品卡餘額已歸零！

今年年初，Tigard 警方商業罪案科的探員審查了多宗警員報告後，鎖定與本案有關的數名人士和分佈在卡加瑪士和華盛頓縣的數家商戶，取得搜查令後，於本月中採取行動。

Tigard警方提醒公眾要小心接聽來自聲稱你欠錢的電話，電子郵件或短信。騙子一定會要求用禮品卡，預付信用卡或電匯付款；選擇這些付款方式是因為一旦向詐騙者提供信息就無法逆轉。警方再次強調，政府機構不會打電話要求你付款的。如果您擔心自己欠錢，最好與有關機構直接聯系，查證事件。

然而，這則新聞被發佈後，其中一名當事人，Yu Sun聯絡了本報，說她是無辜的。據Yu Sun描述，她只是一名正常上下班的快遞公司職員，使用公司給的支付方式幫助公司進貨，然後正常領取自己的薪水，她從來沒有做過任何違法的事，她的每一分錢都是自己辛苦勞動所得，她也從來沒有傷害欺騙過任何人。

Yu Sun說，她對新聞內提到的其他四人並不熟悉。她估計，因為她有幫公司進貨，其他四人也有類似行為，警方就把她和其他四人劃為一隊。後來經過警方的調查，警方發現，Yu Sun和其他四人是沒有關聯的。

Yu Sun進一步說，她不明白為什麽還在調查中的案件，警方卻要把資料公佈，讓她和她的家人承受巨大的輿論壓力，身心疲憊。她希望警方盡快查清事件，還自己一個清白。

Yu Sun說，對于其他四人的事，她完全不清楚，也不想多作評論。Yu Sun說，她是在家里突然被帶走的。事發時，她根本不知其他四人的情況。現在遭警方指控犯了計算機重罪，但她卻連Excel表格都不會用，談何用計算機做那麼高深的事呢？

現在Yu Sun在律師的幫助下，繼續配合警方的調查。她希望大家相信她，她是清白的。