二零一八花車巡遊及龍舟競賽圓滿結束 大波特蘭華人社區花車首次亮相玫瑰節

波特蘭第一百一十一屆玫瑰節玫瑰皇后授勳儀式暨玫瑰節花車巡遊開幕典禮，於6月10日在東北區的Memorial Coliseum體育館隆重舉行。

來自Parkrose高中的Kiara Johnson摘取了2018玫瑰皇后的桂冠，成為了該中學建校以來所誕生的首位玫瑰節女王。

舊金山總領館羅林泉大使與夫人喬力等領館官員，首次在Memorial Coliseum體育館觀摩本年度玫瑰節花車巡遊盛況，並與大波特蘭華人社區巡遊隊成員親切會面。

上午10時許，綿綿細雨中，包括數十輛玫瑰鮮花裝扮的花車在內的一百零一隻巡遊隊伍從Memorial Coliseum體育館出發至市中心。聲勢浩蕩的馬隊、花車、樂隊延綿約五英里，數十萬沿路觀眾熱情的掌聲和歡呼聲，整個波特蘭充滿了節日歡慶的氣氛。

越南、墨西哥裔等少數族裔社區巡遊隊身著鮮豔的民族服飾一路載歌載舞。Standard樂隊、海軍樂隊與多所高中樂隊整齊瀟灑，巡遊隊伍所到之處沿街民眾歡呼聲此起彼伏。

已經是連續八年參加玫瑰節大巡遊的大波特蘭華人社區巡遊隊，首次製作了一輛展示中國傳統牌樓、亭台風格的花車參加巡遊，加上舞龍舞獅隊，以及身著民族服裝「扇舞」巡遊方陣的精彩表演，展現出了濃郁的地域風情和民族色彩，贏得了沿途觀眾們的熱烈掌聲，成為了一道展現中華文化風采的靚麗風景線。

在2018玫瑰節花車巡遊活動中，阿拉斯加航空公司巡遊隊獲得「最傑出巡遊隊獎」；梨公司巡遊花車獲得「女王獎」；Spirit Mountain賭場巡遊花車獲得「最佳設計獎」；Fred Meyer巡遊花車獲得「皇家玫瑰獎」；波特蘭電力公司花車獲得「州長獎」；大波特蘭華人社區巡遊隊榮獲「玫瑰節導演獎」。

台灣高雄樹德家商高中巡遊隊，獲得玫瑰節花車遊行「最佳舞蹈隊獎」。