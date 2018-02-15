少林功夫 高樁舞獅 文藝表演 展銷攤位

超五小時精彩演出 數千民眾同場歡慶

二零一八『狗年旺旺迎新春』年宵會熱烈喜慶

由波特蘭新聞、波特蘭文藝中心聯合主辦的『狗年旺旺迎新春』年宵會，於上星期六在俄勒岡會議中心B廳隆重舉行。各行各業的五十多個展銷攤位，二十餘個文藝團體及個人，數百名演藝人員，連續五個多小時的精彩節目，為『狗年旺旺迎新春』活動營造出了中國新春佳節溫馨喜慶的氣氛。

本屆年宵會獲得了多個機構的鼎力支持。

波特蘭新聞負責人許張淑儀女士在開幕式上首先致詞。她歡迎所有蒞臨的各界嘉賓與觀眾、參展商號及義工們。張淑儀表示，波特蘭市一向以容納各族裔多元文化的城市而見稱，一年一度的新春年宵會已成本地慶祝中國新年的代表性節慶活動。多家華人團體、各界嘉賓踴躍參與，令會場內的節日氣氛格外熱烈。

波特蘭市議員Nike Fish、比弗頓市長Danny Doyle、Health & Wellness保健整脊中心Anthony Pham博士、駐西雅圖台北經濟文化辦事處副領事紀佩汾、俄勒岡國民警衛隊代表Ortega等嘉賓應邀出席開幕式並先後致賀詞，向各界來賓祝賀新年。

市議員Nick Fish在致賀詞時說，我非常期待參加這場令人興奮的活動。

Nick表示，作為波特蘭人，我們很幸運能擁有一個多元化、多族裔和諧共處的社區。他感謝波特蘭新聞報連續多年組織、舉辦了這些展示中國新年傳統文化藝術的博覽會，感謝他們為開拓波特蘭所做的一切。

李氏青年龍獅團、華人服務中心育苗雙語融入學校、美雅藝術學院、波特蘭文藝中心舞蹈隊、波特蘭文藝中心武術隊、波特蘭中文學校扯鈴隊、馬丁路德金國語融入學校、向日葵舞蹈隊、畢海老師古箏演奏等數十支文藝團體以及個人，在年宵會上進行了連續五個多小時精彩演出。

豐富多彩的歌舞、器樂、功夫表演等傳統節目，令全場氣氛空前高漲。

主辦單位還特別邀請了知名的西雅圖少林功夫學院，以及白蓮醒獅團在本屆年宵會上進行「領銜」表演。

西雅圖少林功夫學院周磊師傅的傳統功夫表演《雙槍刺喉》、《飛針穿透玻璃》，展示了少林武術的神功絕技。白蓮醒獅隊在梅花樁上輾轉騰挪、騰身跳躍，極其驚險刺激的高樁舞獅令觀眾歎為觀止，精彩的表演將全場的熱烈氣氛推至最高潮。

冼立國、黃采夷、Vanessa Sin共同擔任嘉賓主持，『狗年旺旺迎新春』活動於當天下午四時許落下帷幕。

二零一八『狗年旺旺迎新春』贊助商包括：金贊助：Health & Wellness 保健整脊中心；銀贊助：達美航空公司（Delta Airline）、鴻發食品公司；銅贊助 ：99大華超市、香港經濟及貿易發展局、美國銀行、波特蘭州立大學孔子學院、華人服務中心、東港商場（Eastport Plaza）、西雅圖文教中心、俄勒岡州國民警衛軍；巴士贊助：華賢勵志基金會；節目資助：區域藝術局；媒體贊助： Phuong Dong News。

另有本地多家商號、公司為年宵會提供了豐富的禮品，用於幸運抽獎活動。