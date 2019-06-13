二零一九花車巡遊龍舟競賽圓滿結束

（本報記者俄廣才攝影報導）波特蘭第一百一十二屆玫瑰節玫瑰皇后授勳儀式暨玫瑰節花車巡遊開幕典禮，於6月8日上午在東北區的Memorial Coliseum體育館隆重舉行。

來自聖瑪麗學院的Mya Brazile摘取了2019玫瑰皇后的桂冠。Randall集團為每位玫瑰佳麗提供了3,500美元的獎學金，以資助於她們的大學學習。

上午10時許，包括數十輛玫瑰鮮花裝扮的花車在內的一百多隻巡遊隊伍從Memorial Coliseum體育館出發至市中心。聲勢浩蕩的馬隊、花車、樂隊延綿約五英里，沿路數十萬觀眾熱情的掌聲和歡呼聲，讓整座波特蘭城充滿了節日歡慶的氣氛。

中國、韓國、日本、墨西哥裔等少數族裔社區巡遊隊，身著鮮豔的民族服飾一路載歌載舞。Standard樂隊、海軍樂隊及多所高中樂隊整齊瀟灑，巡遊隊伍所到之處沿街民眾歡呼聲此起彼伏。

連續九年參加玫瑰節大巡遊的大波特蘭華人社區巡遊隊，是身著民族服裝「扇舞」方陣的精彩表演，舞蹈展現出了濃郁的地域風情和民族色彩，贏得了沿途觀眾們的熱烈掌聲，成為了玫瑰節上一道展現中華文化風采的靚麗風景。

2019玫瑰節花車巡遊活動中，Reser’s Fine Foods巡遊花車獲得「最出色花車獎」；Meals on Wheels People巡遊花車獲得「女王獎」；Cambia Portland Classic巡遊花車獲得「總統獎」；Spirit Mountain賭場巡遊花車獲得「州長獎」；波特蘭高雄姐妹城市協會花車以最佳工藝獲得「皇家羅薩里安獎」；Unitus社區信用社花車獲得「玫瑰社會獎」；波特蘭玫瑰節基金會獲「主題獎」；阿拉斯加航空公司巡遊隊獲得「最佳社區精神獎」；Greenbrier Gunderson獲得「玫瑰節法庭獎」。

波特蘭玫瑰節系列活動的另一大盛事，第三十一屆龍舟競賽剪綵儀式，也於6月9日早上8時在威廉米堤Waterfront河畔公園同時舉行。

波特蘭市政官員，波特蘭玫瑰協會，以及駐西雅圖台北經濟文化辦事處以及高雄市政官員，波特蘭高雄姊妹市協會等嘉賓出席了開幕典禮並為本屆大賽剪綵。

共有60多支龍舟隊參加了6月9日、10日連續兩天的競賽活動。